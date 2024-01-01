В Польщі можна отримати фальшивий штраф за паркування: як його відрізнити від справжнього

Зазвичай перед Різдвом кількість поїздок за покупками зростають, тож знайти місце для паркування біля популярних магазинів і торгових центрів дуже складно. Однак припаркувавшись, не дайте себе обдурити – адже шахраї полюють на необізнаних водіїв.

На стоянках у найбільш людних місцях слід бути обережними, тому про основні "засади" паркувальників нагадали в moto.pl.

Читайте також Польські перевізники обіцяють масштабний страйк ще до Різдва

Хто не дотримується правил паркування, може знайти за склом неприємний "сувенір". Невеличкий папірець спонукатиме до сплати досить високого додаткового внеску. Оператори паркування зазвичай вимагають 150-200 злотих (1600 - 2100 грн) штрафу. Однак є ще більші суми.

Зазвичай такі "вітання" з’являються біля магазинів популярних мереж Aldi, Biedronka, Lidl та Carrefour.

Паркомат на парковці біля магазину Biedronka в Ольштині. Фото: Мацей Новаківський

Нехай вас не вводить в оману інформація про час безплатної стоянки (зазвичай близько 60 - 120 хвилин). Як правило, ви маєте на нього право лише в тому випадку, якщо завантажуєте талон з паркомата. Коли ви вводите реєстраційний номер свого транспортного засобу в паркомат, то зазвичай немає вимоги залишати талон на склі.

Знаків паркування вистачає, але в таблички під ними варто вчитуватися. Фото: Гжегож Сковронек

Досвідчені водії рекомендують бути уважним, коли паркомат вийшов з ладу. Це не завжди звільняє вас від обов'язку отримати квиток або ввести реєстраційний номер. Якщо на стоянці є інші паркомати, краще перевірити, чи справні вони.

Читайте також Кого захищають металеві конструкції над польськими автомагістралями

Є ще одне попередження. Злочинці придумали новий спосіб вимагання грошей у водіїв, видаючи свої штрафні талони за державні, поліцейські чи Національної податкової адміністрації (KAS). Вони залишають за склоочисниками автомобілів фальшиві талони.

Приватний паркомат на автостоянці Biedronka. Фото: Францішек Мазур

Найважливішим елементом цього фейку є QR-код, який перенаправляє на сторінку, схожу на офіційний сайт. Так шахраї сподіваються отримати від вас сплату.

Так от: жодна державна установа в Польщі не вимагає сплачувати штрафи за допомогою QR-кодів. Тож такі коди – фальшиві.