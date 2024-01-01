Кого захищають металеві конструкції над польськими автомагістралями

Можна було б написати про збереження від потужного удару на швидкості лобового скла, фари або решітки легкового, пасажирського чи вантажного транспорту, але це не так. Основна мета спорудження таких конструкцій на металевому каркасі полягає саме в захисті популяції майже зниклого виду кажанів.

Зазвичай міграційні маршрути польотів цих крилановидних, пишуть в Portal Samorządowy та ряді інших ресурсів, перетинаються зі швидкісними автомагістралями чи пролягають вздовж них. Нічні ссавці можуть долати великі відстані в пошуках їжі, а в літній сезон шляхи їх харчування опиняються в зоні швидкісного руху транспорту.

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Такі конструкції Польща вже має на дорогах S3 між Щецином і Гожувом і S8 між розв’язками Велюнь та Злочев, де моніторинг показав найактивніші зони маршрутів польотів до місць нагулу та шляхів міграції з літніх місць проживання до місць зимівлі.

У Генеральній дирекції доріг національного значення Польщі радять водіям у жодному разі не боятися цих конструкцій, а завдячувати їм.

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Природа перед швидкістю безсила

Проблема виникає, коли кажани, інстинктивно пролітаючи в певних напрямках, наближаються занадто низько до поверхні дороги, що наражає їх на небезпечні зіткнення з транспортними засобами. Це небезпечно як для летючих мишей, так і автомобілів.

Від зіткнення з будь-якими предметами кажанів рятують власні ультразвукові "локатори". Цей природний феномен наукою так і не вивчений до кінця, але він реально вберігає ссавців від зіткнення.

Щоправда, уникати зіткнення кажан може лише за умови, що перепона в статиці, тобто нерухома – будинок, стовбур дерева, припарковані машини. Пішохід з його маленьким темпом пересування теж не загроза – кажан встигає повернути.

Такий решітчатий каркас з сіткою кілець 5х5 сантиметрів добре вловлює ультразвуковий локатор кажанів, змушуючи підійматися вгору. Фото: GDDKiA

Інша справа – автодорога. Якщо десь у сільській місцевості на дорогах місцевого значення швидкості не такі вже й великі, кажан встигає зреагувати, то на швидкісній автомагістралі це вже проблема. Там легкові автомобілі мчать за сто і навіть за сто двадцять. Вантажівки через обмежувач швидкості плетуться на швидкості 90 км/год, але це вже перепона і велика проблема.

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Якщо на такій швидкості в лобове скло влітає камінчик вагою в 10 грамів, то результат буде очевидним. Кажан в середньому важить 11 - 12 грамів, розвиває швидкість до 160 кілометрів на годину. В такому прискоренні крилатий ссавець гине сам і завдає шкоди машині.

Автомобілі з кажанами тепер не зіткнуться

Саме для збереження популяції кажанів і вже попутно автомобілів від пошкоджень в Європі почали встановлювати ось такі конструкції. Першими подібні перепони випробовували в Англії. Щоправда, там такі ферми для експерименту побудували над звичайною дорогою, а не над багатосмуговою швидкісною автомагістраллю.

Згодом це впровадили й у Нідерландах, а потім і Польщі.

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Польські дорожники використали лише ідею британців, але конструкцію розробили на свій лад і провели моніторинг над швидкісними автомагістралями. В місцях найбільшої концентрації зіткнень кажанів з транспортом визначили дві згадані вище ділянки для встановлення таких металевих ферм.

А в цьому місці портал захисту кажанів взаємодіє зі звукозахисним парканом. Фото: GDDKiA

За стандартами GDDKiA ці прості за інженерним рішенням конструкції нагадують у поперечному перетині гігантські літери Y. Така статична споруда добре відображається в ультразвуковій системі кажанів, змушуючи їх реагувати на перешкоду.

Конструкція Y з трубчатого каркаса заповнена сіткою з плетінням розміру не більше 5 на 5 см. Вона направляє летючих мишей на більшу висоту польоту.

Поки в Польщі лише дві такі конструкції над швидкісними магістралями. Подальше їх впровадження покаже час. Фото: GDDKiA

Завдяки цьому кажани летять над транспортними засобами, уникаючи небезпечних зустрічей з дорожнім рухомим об’єктом. Таким чином, вони не опускаються до рівня висоти автомобіля, на який би не встигли зреагувати. Там швидкість фактично подвійна, в сумі 90 км/год вантажівки та 160 км/год кажана дають 250 км/год.

Це рішення виявилося ефективним способом зменшити ризик зіткнень і захистити популяцію кажанів – тварин, які перебувають під суворим захистом у Польщі та Європі. До речі, в Україні кажани занесені до Червоної книги.

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Портал запобігання зіткнення кажанів з транспортом вражає своїми розмірами. Фото: GDDKiA