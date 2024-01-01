Кого защищают металлические конструкции над польскими автомагистралями

Можно было бы написать о сохранении от мощного удара на скорости лобового стекла, фары или решетки легкового, пассажирского или грузового транспорта, но это не так. Основная цель сооружения таких конструкций на металлическом каркасе заключается именно в защите популяции почти исчезнувшего вида летучих мышей.

Обычно миграционные маршруты полетов этих крылатообразных, пишут в Portal Samorządowy и ряде других ресурсов, пересекаются со скоростными автомагистралями или пролегают вдоль них. Ночные млекопитающие могут преодолевать большие расстояния в поисках пищи, а в летний сезон пути их питания оказываются в зоне скоростного движения транспорта.

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Такие конструкции Польша уже имеет на дорогах S3 между Щецином и Гожувом и S8 между развязками Велюнь и Злочев, где мониторинг показал активные зоны маршрутов полетов к местам нагула и путей миграции из летних мест обитания к местам зимовки.

В Генеральной дирекции дорог национального значения Польши советуют водителям ни в коем случае не бояться этих конструкций, а благодарить их.

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Природа перед скоростью бессильна

Проблема возникает, когда летучие мыши, инстинктивно пролетая в определенных направлениях, приближаются слишком низко к поверхности дороги, что подвергает их опасным столкновениям с транспортными средствами. Это опасно как для летучих мышей, так и автомобилей.

От столкновения с любыми предметами летучих мышей спасают собственные ультразвуковые "локаторы". Этот природный феномен наукой так и не изучен до конца, но он реально уберегает млекопитающих от столкновения.

Правда, избегать столкновения летучая мышь может только при условии, что преграда в статике, то есть неподвижная – дом, ствол дерева, припаркованные машины. Пешеход с его маленьким темпом передвижения тоже не угроза – летучая мышь успевает повернуть.

Такой решетчатый каркас с сеткой колец 5х5 сантиметров хорошо улавливает ультразвуковой локатор летучих мышей, заставляя подниматься. Фото: GDDKiA

Другое дело – автодорога. Если где-то в сельской местности на дорогах местного значения скорости не такие уж и большие, летучая мышь успевает среагировать, то на скоростной автомагистрали это уже проблема. Там легковые автомобили мчатся за сто и даже за сто двадцать. Грузовики через ограничитель скорости плетутся на скорости 90 км/ч, но это уже преграда и большая проблема.

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Если на такой скорости в лобовое стекло влетает камешек весом в 10 граммов, то результат будет очевиден. Летучая мышь в среднем весит 11 - 12 граммов, развивает скорость до 160 километров в час. В таком ускорении крылатое млекопитающее погибает само и наносит вред машине.

Автомобили с летучими мышами теперь не столкнутся

Именно для сохранения популяции летучих мышей и уже попутно автомобилей от повреждений в Европе начали устанавливать вот такие конструкции. Первыми подобные преграды испытывали в Англии. Правда, там такие фермы для эксперимента построили над обычной дорогой, а не над многополосной скоростной автомагистралью.

Впоследствии это внедрили и в Нидерландах, а затем и Польше. Польские дорожники использовали только идею британцев, но конструкцию разработали на свой лад и провели мониторинг над скоростными автомагистралями.

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В местах наибольшей концентрации столкновений летучих мышей с транспортом определили два упомянутых выше участка для установки таких металлических ферм.

А в этом месте портал защиты летучих мышей взаимодействует со звукозащитным забором. Фото: GDDKiA

По стандартам GDDKiA эти простые по инженерному решению конструкции напоминают в поперечном сечении гигантские буквы Y. Такое статическое сооружение хорошо отражается в ультразвуковой системе летучих мышей, заставляя их реагировать на препятствие.

Конструкция Y из трубчатого каркаса заполнена сеткой с плетением размера не более 5 на 5 см. Она направляет летучих мышей выше трассы.

Пока в Польше только две такие конструкции над скоростными магистралями. Дальнейшее их внедрение покажет время. Фото: GDDKiA

Благодаря этому летучие мыши летят над транспортными средствами, избегая опасных встреч с дорожным движущимся объектом. Таким образом, они не опускаются до уровня высоты автомобиля, на который бы не успели среагировать. Там скорость фактически двойная, в сумме 90 км/ч грузовика и 160 км/ч летучей мыши дают 250 км/ч.

Это решение оказалось эффективным способом уменьшить риск столкновений и защитить популяцию летучих мышей, которые находятся под строгой защитой в Польше и Европе. Кстати, в Украине летучие мыши занесены в Красную книгу.

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Портал предотвращения столкновения летучих мышей с транспортом поражает своими размерами. Фото: GDDKiA