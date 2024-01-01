Польский автобан до Гданьска снова стал платным

Обида в первую очередь наступила для владельцев мотоциклов и легковых автомобилей: автобан AmberOne A1 между Торунем и Гданьском с 0:00 1 января 2025 года снова платный. Об этом напомнил сайт shoppingpl.com.

Тариф вроде и незначительный, но будет ощущаться. К счастью, размер сборов за проезд транспортных средств категории 1 (легковые автомобили без прицепа) и 1А (мотоциклы) на автомагистрали AmberOne A1 остается такими же, как и до введения льготы в 2023 году.

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Водители легковых авто и мотоциклисты будут платить 0,16 злотых за 1 км или 29,90 злотых за весь платный отрезок дороги (это примерно 320 грн).

Упомянутый ресурс напомнил, что при ручной оплате (карточкой или наличными) необходимо получить билет у въездных ворот и на его основании оплатить проезд при выезде с автомагистрали.

С пользователей системы AmberGO плата будет взиматься автоматически, то есть им не нужно ничего дополнительно делать. Ведь зарегистрированные в системе AmberGO пользуются пунктами сбора без каких-либо изменений, то есть им не нужно брать билет при въезде на автомагистраль или останавливаться возле пунктов сбора платы при выезде с автомагистрали. Плата будет взиматься автоматически.

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О тарифах и размере оплаты можно посмотреть в подготовленной редакцией Авто24 инфографике, основой которой стали базовые таблицы AmberOne Autostrada A1.

Непосредственно на сайте AmberOne Autostrada A1 появилось несколько важных рекомендаций водителям по правильному и безопасному пользованию системой оплаты проезда. Это в первую очередь связано с климатическими сезонными изменениями на дороге.

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В частности, правильная работа системы AmberGO зависит от читабельности номерных знаков. Во время сильного снегопада и слякоти на дороге номерные знаки загрязняются и становятся неразборчивыми для считывания. Для верной идентификации транспортного средства рекомендуется остановиться возле МОПа и почистить знаки.

На 152-километровом участке автомагистрали A1 Гданьск - Торунь расположено семь зон обслуживания пассажиров – miejsc obsługi podróżnych (MOP), отдельно для каждого направления движения. Они выполняют рекреационную функцию, а услуги, предлагаемые, служат для повышения комфорта водителей и пассажиров.

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Если шлагбаум не открывается автоматически, возьмите билет. На выходе воспользуйтесь воротами с инкассатором и сообщите, что вы в AmberGO.

Напомним, автомагистраль А1, которая ведет к морю, стала частично бесплатной в июле 2023 года. Введенная накануне выборов льгота должна была действовать только до конца года. Однако новая власть продлила ее до конца 2024 года.