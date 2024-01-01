Які порушення фіксують камери на світлофорах у Варшаві

В польській столиці вже 28 відеокамер фіксують проїзд на червоний сигнал світлофора. Вони встановлені на перехресті Łopuszańska та Aleja Krakowska, по 6-7 штук на кожному розі. Про перші результати новинки повідомляє Vitrina.pl.

На сьогодні це перша повномасштабна система фіксації порушень проїзду регульованих перехресть на червоне світло у Варшаві. Називається вона Red Light, тобто "Червоне світло". Система запроваджена з метою підвищення безпеки дорожнього руху. Станом на кінець вересня у Польщі вона вже діяла на 46 дорожніх перехрестях та 4 залізничних, про що редакція Авто24 писала.

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За 2,5 місяці роботи камери зафіксували близько 4,5 тисяч порушень.

Камери системи Red Light відстежують:

проїзд на червоний сигнал світлофора;

перетин "стоп-лінії ".

Швидкісний режим транспортних засобів камери не фіксують. Також не подається розшифровці характер порушень при проїзді на червоне світло.

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Однак експерти пригадали характерні порушення такої ж самої камери системи Red Light у Новому Сончі, що неподалік від кордону зі Словаччиною. Чи не основною підставою для штрафування водіїв стали помилки при повороті на стрілку. В результаті її роботи водії отримували так багато штрафів, що спричинило скандал.

Згодом цю ситуацію довелося коментувати меру. За його словами, більшість штрафів одержували ті, хто повертав праворуч на зелену стрілку світлофора. Під час повороту водії робили дві основні помилки.

Перша: при увімкненій зеленій стрілці при червоному світлі водії не зупинялися біля лінії перед світлофором, хоча мали це зробити. Така норма передбачена польськими ПДР. Не зупинився – порушив.

Друга помилка: водії зупинялися, але заїжджали за лінію передніми колесами. Камера не бачила "стоп-лінії" і фіксувала ті плюс-мінус півметра-метр як порушення. Кожен такий випадок система вважала за порушення ПДР, тож водій отримував штраф.

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Третя ситуація: водій зупинявся за правилами перед світлофором біля лінії, потім починав рух, а за 1 секунду стрілка гасла – це також вважалося порушенням правил дорожнього руху і ставало підставою для підготовки "листа щастя" в автоматичному режимі саме за проїзд на червоний сигнал.

Згодом градоначальник цю проблему силою влади усунув, система Red Light стала більш толерантною до водіїв і почала спрацьовувати через 2 секунди після того, як увімкнувся червоний сигнал світлофора. Однак дві попередні підстави для репресивних заходів до порушників лишилися в силі.

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В нинішньому році за ігнорування сигналу світлофора водієві загрожує штраф у розмірі 500 злотих (5 100 грн) та 15 штрафних балів. Якщо проїзд на червоний сигнал спричинить зіткнення, сума штрафу збільшиться до 1500 злотих (трохи більше 15 тис. грн).

Якщо поліцейський визнає поведінку водія грубим порушенням безпеки дорожнього руху, то справа передається до суду і штраф може сягати 30 тисяч злотих (304,4 тис. грн).