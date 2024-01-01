Какие нарушения фиксируют камеры на светофорах в Варшаве

В польской столице уже 28 видеокамер фиксируют проезд на красный сигнал светофора. Они установлены на перекрестке Łopuszańska и Aleja Krakowska, по 6-7 штук на каждом углу. О первых результатах новшества сообщает Vitrina.pl.

На сегодня это первая полномасштабная система фиксации нарушений проезда регулируемых перекрестков на красный свет в Варшаве. Называется она Red Light, то есть "Красный свет". Система введена с целью повышения безопасности дорожного движения. По состоянию на конец сентября в Польше она уже действовала на 46 дорожных перекрестках и 4 железнодорожных, о чем редакция Авто24 писала.

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За 2,5 месяца работы камеры зафиксировали около 4,5 тысяч нарушений.

Камеры системы Red Light отслеживают:

проезд на красный сигнал светофора;

пересечение "стоп-линии ".

Скоростной режим транспортных средств камеры не фиксируют. Также не подается расшифровке характер нарушений при проезде на красный свет.

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Однако эксперты вспомнили характерные нарушения такой же камеры системы Red Light в Новом Сонче, что недалеко от границы со Словакией. Едва ли не основным основанием для штрафования водителей стали ошибки при повороте на стрелку. В результате ее работы водители получали так много штрафов, что вызвало скандал.

Впоследствии эту ситуацию пришлось комментировать мэру. По его словам, большинство штрафов получали те, кто поворачивал направо на зеленую стрелку светофора. Во время поворота водители делали две основные ошибки.

Первая: при включенной зеленой стрелке при красном свете водители не останавливались у линии перед светофором, хотя должны были это сделать. Такая норма предусмотрена польскими ПДД. Не остановился – нарушил.

Вторая ошибка: водители останавливались, но заезжали за линию передними колесами. Камера не видела "стоп-линии" и фиксировала те плюс-минус полметра-метр как нарушение. Каждый такой случай система считала за нарушение ПДД, поэтому водитель получал штраф.

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Третья ситуация: водитель останавливался по правилам перед светофором у линии, затем начинал движение, а через 1 секунду стрелка гасла – это также считалось нарушением правил дорожного движения и становилось основанием для подготовки "письма счастья" в автоматическом режиме именно за проезд на красный сигнал.

Впоследствии градоначальник эту проблему силой власти устранил, система Red Light стала более толерантной к водителям и начала срабатывать через 2 секунды после того, как включился красный сигнал светофора. Однако два предыдущих основания для репрессивных мер к нарушителям остались в силе.

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В нынешнем году за игнорирование сигнала светофора водителю грозит штраф в размере 500 злотых (5 100 грн) и 15 штрафных баллов. Если проезд на красный сигнал повлечет столкновение, сумма штрафа увеличится до 1500 злотых (чуть более 15 тыс. грн).

Если полицейский признает поведение водителя грубым нарушением безопасности дорожного движения, то дело передается в суд и штраф может достигать 30 тысяч злотых (304,4 тыс. грн).