Зеленая стрелка светофора в Польше означает не то, что в Украине

В украинских ПДД зеленая стрелка влево на светофоре многофункциональна. Она позволяет водителю повернуть налево или развернуться. Конечно, если разворот не запрещен дорожными знаками.

Украинский дорожный знак приказной группы 4.3 “Движение налево” действует аналогично – транспортным средствам разрешено не только движение налево, но и разворот. Подобный польский знак позволяет только поворот.

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Если согласно украинским ПДД ездить в Польше, то можно получить штраф в 500 злотых, что в конвертации будет 5 100 гривен. А все потому, что в приказные сигналы светофора там заложен другой смысл. Вместе с vitrina.pl попробуем разобраться с основными несоответствиями Правил двух стран.

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Польские правила несколько иные, хотя и не во всем: общим является то, когда в светофоре отсутствует силуэт стрелки. В этом случае в обеих странах разрешен любой маневр: прямо, направо, налево, разворот.

Когда же на секции светофора любого цвета нарисована стрелка, то на польской дороге ехать можно только туда, куда она направлена.

Стрелка налево при неправильном маневре некоторым обходится в 500 злотых штрафа. Коллаж: Авто24

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То есть зеленая стрелка светофора, направлена налево, дает право поворачивать только в эту сторону. Разворачиваться под этим сигналом светофора запрещено.

Разворот по сигналу стрелки светофора возможен, если там загорится стрелка влево и назад. Она выглядит несколько странно, будто лежит на боку.

В Украине на светофорах такой конфигурации нет – стрелка влево у нас универсальная, дает разрешение на поворот влево и на разворот. По крайней мере, до внедрения изумрудного цвета на светофорах.

Сигнал S3 разрешает левый поворот, но разворачиваться при этом не позволяет. Фото. Гжегож Сковронек

А вот разметка на дороге действует иначе. Стрелка налево в крайнем левом ряду позволяет и разворачиваться. А вот в среднем – нет. В подобных ситуациях даже польские водители путаются и допускают ошибки, попадая в неприятные ситуации.

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Логика запрета разворота в том, что при этом гарантируется отсутствие столкновения с любыми другими участниками дорожного движения в указанном направлении – транспортными средствами или пешеходами.

Эти тонкости в маневре на таких сигналах и знаках также следует знать. Коллаж: Авто24

Польская версия в комбинации стрелок влево и назад соответствует содержанию украинской стрелки влево. Коллаж: Авто24