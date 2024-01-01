Новые дорожные знаки и изумрудные светофоры: главные автоновости 2024 года

Украинцев, которые интересуются автомобильной тематикой, в 2024 году интересовали такие темы, как изменение цвета светофоров, новые автомобильные знаки, перепроизводство европейских автомобилей, номера DI и новости поставки военной техники. Об этом свидетельствует количество просмотров новостей на одном из самых популярных в стране автомобильном сайте Авто24.

Изумрудные светофоры – более 500 тысяч просмотров

С 1 мая 2025 года в Украине изменятся стандарты светофорных объектов. Самое одиозное изменение – вместо зеленого света светофоры будут включать изумрудный. Это оттенок зеленого, который будто бы лучше виден водителям.

Эта новость впервые была написана редакцией Авто24 и разошлась не только на нашем сайте, но и стала топ-темой для большинства украинских СМИ, публикаций в соцсетях и тому подобное. Более того, она стала героем различных мемов (см. иллюстрацию ниже). Впоследствии официальные лица отреагировали – заверили, что принудительно менять цвет на всех светофорах не будут – только на новых.

Дорожный знак “белый ромб” – 334 тысячи просмотров

Дорожный знак, на котором изображен белый ромб на синем фоне, только начали вводить в Европе. Однако нашу публикацию уже заметили украинские чиновники и предлагают ввести на улицах наших городов. Он означает, что на полосе под этим знаком разрешено ездить не только общественному транспорту, но и легковушкам, в которых путешествуют несколько пассажиров.

Такое решение может значительно разгрузить полосы, на которых движется большинство транспорта – грузового и легкового с одним водителем. В то же время тот, кто перевозит пассажиров, сможет добираться до пункта назначения быстрее.

Тысячи непроданных авто в Германии – 270 тысяч просмотров

К концу года в Германии непроданные автомобили хранят на площадках автозаводов или дилеров, и количество таких авто впечатляет. В основном там стоят Audi и Volkswagen, есть и другие машины.

Специалисты оценивают стоимость автомобилей только на одной из стоянок минимум в 300 миллионов евро. Там много машин, которые были сделаны полгода-год назад, есть и совсем “свежие”. Накопительные площадки размещены в крупных административных центрах страны.

Знак, запрещающий въезд авто с ДВС – 185 тысяч просмотров

В Испании и других европейских странах начал появляться запрещающий знак, который запрещает движение авто с высокими выбросами выхлопных газов. Он устанавливается на улицах в городской зоне и обеспечивает выполнение Директивы 2058/50/EC о качестве воздуха.

Требования по Зоне низких выбросов (Zonas de Bajas Emisiones – ZBE) прописаны европейским законодательством. Определенным транспортным средствам, в зависимости от вида топлива и года первой регистрации, ограничен доступ к центру города в определенное время и дни (обычно в будни днем).

Номерные знаки DI – 174 тысячи просмотров

В последнее время на дорогах появляется немало автомобилей с номерами серии "DI". Такие номерные знаки можно получить, если переоформляя легковой автомобиль, мотоцикл или мопед через приложение "Дія", выбрать опцию замены номеров.

Как это сделать, кому разрешено, а кому нет, можно ли отказаться от таких номеров – все это рассказано в нашем материале.

Кстати, переоформляя автомобиль через “Дію”, можно выбрать “красивые” платные комбинации цифр на номерном знаке. Цена таких номеров – от 4 800 до 96 000 гривен. Но есть и бесплатные комбинации, то есть платить надо только за номерной знак.