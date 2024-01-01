Нові дорожні знаки та смарагдові світлофори: головні автоновини 2024 року

Українців, які цікавляться автомобільною тематикою, у 2024 році цікавили такі теми, як зміна кольору світлофорів, нові автомобільні знаки, перевиробництво європейських авто, номера DI та новини постачання військової техніки. Про це свідчить кількість переглядів новин на одному з найпопулярніших в країні автомобільному сайті Авто24.

Смарагдові світлофори – понад 500 тисяч переглядів

З 1 травня 2025 року в Україні зміняться стандарти світлофорних об’єктів. Найбільш одіозна зміна – замість зеленого світла світлофори вмикатимуть смарагдовий. Це відтінок зеленого, який ніби-то краще видно водіям.

Ця новина вперше була написана редакцією Авто24 та розійшлася не лише на нашому сайті, але й стала топ-темою для більшості українських ЗМІ, публікацій в соцмережах тощо. Щобільше, вона стала героєм різноманітних мемів (див. ілюстрацію нижче). Згодом офіційні особи відреагували – запевнили, що примусово змінювати колір на всіх світлофорах не будуть – стандарт діятиме лише для нових.

Дорожній знак “білий ромб” – 334 тисячі переглядів

Дорожній знак, на якому зображений білий ромб на синьому фоні, тільки-но розпочали встановлювати в Європі. Однак нашу публікацію вже помітили українські чиновники і пропонують запровадити на вулицях наших міст. Він означає, що на смузі під цим знаком дозволено їздити не лише громадському транспорту, але й легковикам, у яких подорожують кілька пасажирів.

Таке рішення може значно розвантажити смуги, на яких рухається більшість транспорту –вантажного та легкового з одним водієм. Водночас той, хто перевозить пасажирів, зможе добиратись до пункту призначення швидше.

Тисячі непроданих авто у Німеччині – 270 тисяч переглядів

Під кінець року у Німеччині непродані автомобілі зберігають на майданчиках автозаводів чи дилерів, і кількість таких авто вражає. В основному там стоять Audi та Volkswagen, але є й інші автівки.

Фахівці оцінюють вартість автомобілів лише на одній зі стоянок щонайменше в 300 мільйонів євро. Там багато машин, які були поставлені півроку-рік тому, є й зовсім “свіжі”. Накопичувальні майданчики розміщені у великих адміністративних центрах країни.

Знак, що забороняє в’їзд авто з ДВЗ – 185 тисяч переглядів

В Іспанії та інших європейських країнах почав з’являтись знак, який забороняє рух авто з високим рівнем викидів вихлопних газів. Він встановлюється на вулицях у міській зоні й забезпечує виконання Директиви 2058/50/EC про якість повітря.

Вимоги щодо Зони низьких викидів (Zonas de Bajas Emisiones – ZBE) прописані європейським законодавством. Певним транспортним засобам, залежно від виду палива та року першої реєстрації, обмежено доступ до центру міста в певний час і дні тижня (зазвичай у будні вдень).

Номерні знаки DI – 174 тисячі переглядів

Останнім часом на дорогах з’являється чимало автомобілів з номерами серії «DI». Такі номерні знаки можна отримати, якщо переоформляти легковий автомобіль, мотоцикл або мопед через додаток «Дія» та вибрати опцію заміни номерів.

Як це зробити, кому дозволено, а кому ні, чи можна відмовитись від таких номерів – все це розказано в нашому матеріалі.

До речі, переоформлюючи автомобіль через “Дію”, можна обрати “красиві” платні комбінації цифр на номерному знаку. Ціна таких номерів – від 4 800 до 96 000 гривень. Але є і безплатні комбінації, тобто платити треба лише за номерний знак.