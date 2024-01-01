В Україні змінять світлофори: зеленого кольору більше не буде

Нова редакція акція ДСТУ 4092:2024 вже розроблена і вводиться в обіг "Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості". Про нововведення з посиланням на Держстандарт повідомив ресурс Велосипедні міста/Bike City.

Наказ про прийняття нової редакції Державного стандарту ДСТУ 4092 "Світлофори дорожні" за № 282 від 15 листопада уже опубліковано на сайті Національного органу стандартизації.

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Що нового впроваджено:

Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні, які краще видно;

Колір зеленого сигналу світлофора буде смарагдовий, що краще сприймається водіями;

Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги, і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

Спільні велопішохідні світлофори;

Таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

Кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення.

Ось так виглядатимуть нові стрілки – видно буде добре. Скриншот: Авто24

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У Вікіпедії вказано, що Смара́гдовий ко́лір – яскравий відтінок зеленого. Синювато-зелений колір, напівпрозорий, з сильною насиченістю та яскравою склоподібною візуальною текстурою. Він заснований на структурі та кольорі сорту берилу, який називається смарагд, дорогоцінного каменя, який складається з берилію, силікату оксиду алюмінію та оксиду хрому.

Для реального прикладу смарагдового кольору редакція Авто24 зробила в заставку колаж на його фоні, завдяки чому можна уявно порівняти його з чинною кольористикою зеленого скла на світлофорах.

Зелений колір тепер не в масть. Фото: сайт objectiv.tv

В короткому повідомленні також повідомляється, що передбачаються параметри введення та скасування табличок із зеленою стрілкою на рівні червоного сигналу.