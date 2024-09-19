У Києві 300 світлофорів забезпечили резервним живленням

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Дмитро Якубовський, керівник автоматизованої служби керування дорожнім рухом комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».

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«Починаючи з 2022 року ми почали закуповувати шафи резервного живлення, які підтримують роботу світлофорних об’єктів до 24 годин — добу. При цьому, час заряду таких батарей з моменту повного розряду складає до 5 годин. На сьогодні, вони показали свою ефективність. Уже встановлено на вулицях міста понад 100 таких шафе резервного живлення, якими заживлені світлофорні об’єкти. І вони досить ефективно працюють», — розповів Дмитро Якубовський.

За словами експерта, у столиці вже понад 300 світлофорів забезпечені резервним живленням. Понад 100 об’єктів тримають заряд цілу добу. Комунальне підприємство планує і надалі закуповувати та встановлювати такі шафи резервного живлення.

Наразі шафи резервного живлення встановлені на вулицях та перехрестях із найбільшим трафіком у місті. «Це складні перехрестя з високими транспортно-пішохідними потоками, такі як Європейська площа, Керченська площа, Харківська площа, площа Перемоги. Такі великі об’єкти», — поділився Дмитро Якубовськиий.

Як пояснив керівник автоматизованої служби керування дорожнім рухом, комунальне підприємтсов розглядало варіант встановлення сонячних панелей до світлофорів. Проте вони не є ефективними, особливо в умовах міста і щільної забудови. Крім того, бажану ефективність такі панелі не можуть дати і в осінньо-зимовий період. «Також необхідно врахувати їх обслуговування, очищення від снігу і так далі. Ми не впевнені в тому, що вони автономно забезпечуватимуть роботу світлофору», — розповів Дмитро Якубовський.

Також експерт вважає, що підключити світлофорні об’єкти до критичної інфраструктури міста — це складне, дороговартісне та тривале завдання. Враховуючи кількість світлофорів у столиці, таке під’єднання мало би тривати багато років. «У нас 750 понад світлофорних об’єктів по місту. Це буде дороговартісно. І враховуючи темпи реконструкції чи будівництва світлофорних об’єктів, які в нас на сьогодні є, це займе не рік і не два, а багато більше», — пояснив Дмитро Якубовський.