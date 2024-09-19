В Киеве 300 светофоров обеспечили резервным питанием

Об этом в эфире Общественного радио рассказал Дмитрий Якубовский, руководитель автоматизированной службы управления дорожным движением коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

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"Начиная с 2022 года мы начали закупать шкафы резервного питания, которые поддерживают работу светофорных объектов до 24 часов - сутки. При этом, время заряда таких батарей с момента полного разряда составляет до 5 часов. На сегодня, они показали свою эффективность. Уже установлено на улицах города более 100 таких шкафов резервного питания, которыми запитаны светофорные объекты. И они достаточно эффективно работают", - рассказал Дмитрий Якубовский.

По словам эксперта, в столице уже более 300 светофоров обеспечены резервным питанием. Более 100 объектов держат заряд целые сутки. Коммунальное предприятие планирует и в дальнейшем закупать и устанавливать такие шкафы резервного питания.

Сейчас шкафы резервного питания установлены на улицах и перекрестках с наибольшим трафиком в городе. "Это сложные перекрестки с высокими транспортно-пешеходными потоками, такие как Европейская площадь, Керченская площадь, Харьковская площадь, площадь Победы. Такие большие объекты", - поделился Дмитрий Якубовский.

Как пояснил руководитель автоматизированной службы управления дорожным движением, коммунальное предприятие рассматривало вариант установки солнечных панелей к светофорам. Однако они не являются эффективными, особенно в условиях города и плотной застройки. Кроме того, желаемую эффективность такие панели не могут дать и в осенне-зимний период. "Также необходимо учесть их обслуживание, очистку от снега и так далее. Мы не уверены в том, что они автономно будут обеспечивать работу светофора", - рассказал Дмитрий Якубовский.

Также эксперт считает, что подключить светофорные объекты к критической инфраструктуре города - это сложная, дорогостоящая и длительная задача. Учитывая количество светофоров в столице, такое подключение должно было бы длиться много лет. "У нас 750 более светофорных объектов по городу. Это будет дорогостоящим. И учитывая темпы реконструкции или строительства светофорных объектов, которые у нас сегодня есть, это займет не год и не два, а много больше", - пояснил Дмитрий Якубовский.