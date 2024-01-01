В Украине поменяют светофоры: зеленого цвета больше не будет

Новая редакция акция ДСТУ 4092:2024 уже разработана и вводится в обращение "Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества". О нововведениях со ссылкой на Госстандарт сообщил ресурс Велосипедные города/Bike City.

Приказ о принятии новой редакции Государственного стандарта ДСТУ 4092 "Светофоры дорожные" под № 282 от 15 ноября уже опубликован на сайте Национального органа стандартизации.

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Что нового внедрено:

Стрелки на линзах светофоров будут шевронные, которые лучше видно;

Цвет зеленого сигнала светофора будет изумрудный, что лучше воспринимается водителями;

Велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор размещен над дорогой;

Совместные вело-пешеходные светофоры;

Таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и на транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Вот так будут выглядеть новые стрелки – видно будет хорошо. Скриншот: Авто24

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В Википедии указано, что Изумрудный цвет – яркий оттенок зеленого. Синевато-зеленый цвет, полупрозрачный, с сильной насыщенностью и яркой стекловидной визуальной текстурой. Он основан на структуре и цвете сорта берилла, который называется изумруд, драгоценный камень, который состоит из бериллия, силиката оксида алюминия и оксида хрома.

Для реального примера изумрудного цвета редакция Авто24 сделала в заставку коллаж на его фоне, благодаря чему можно мысленно сравнить его с действующей колористикой зеленого стекла на светофорах.

Зеленый цвет теперь не в масть. Фото: сайт objectiv.tv

В коротком сообщении также сообщается, что предусматриваются параметры введения и отмены табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала.