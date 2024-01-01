Тисячі новеньких авто гниють у Німеччині: їх ніхто не купує

Склади автосалонів в Німеччині перенасичені технікою. Як пише BILD, найбільше страждають німецькі автовиробники, про що засвідчила паркувальна зона нової техніки на околиці Ессена.

Зроблений експертами CAT Automobillogistik аерофотознімок поблизу міської зони Ессена (NRW) показує, наскільки погані справи. Там накопичено тисячі нових машин, які ніхто не хоче купувати.

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Якщо точніше, то майже 6000 дорогих нових автомобілів знаходяться на величезному майданчику на північній околиці міста. Тут розміщено перевантажувальний пункт для автомобілів великих автовиробників Німеччини. Там уже заявили, що для нових надходжень більше немає місця!

"Я ніколи раніше не бачив нічого подібного тут, і я працюю тут понад десять років. Машини прибувають, але майже не від’їжджають. Це також підтверджується тим фактом, що навіть після вихідних фургони все ще повністю завантажені на території та не вирушили для доставки в понеділок вранці", – каже співробітник BILD.

Що перекусити на заправці? Окрім традиційного ход-дога, на WOG можна скуштувати хот-дог з кебабом, бургер або десерт. Не їсте м'ясо? Беріть веганський бургер чи салат. Тут є страви на будь-який смак. Рекламна інформація

Автовози повністю завантажені на перевантажувальному майданчику в Ессені. Фото: Джастін Брош



Майже всі паркувальні місця, включаючи численні електромобілі, заповнені. Навіть на багатьох великих автовозах позаду ділянки всі паркувальні місця зараз зайняті. Це означає, що з ціною нового автомобіля 50 000 євро не все гаразд.

Співробітник оцінює вартість автомобілів на перевалковому пункті щонайменше в 300 мільйонів євро. Там багато машин, які були поставлені понад півроку тому, є зовсім нові машини, які стоять тут понад рік.

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Причина нового накопичування автомобілів проста – їх більше ніхто не хоче купувати. Здебільшого на перевалці завмирають Volkswagen та Audi.

Експерти сходяться на думці, що вони надто дорогі. Стає також очевидним, що європейська стратегія електромобілів не працює. Головна проблема в тому, що не вистачає зарядної інфраструктури та запасу ходу.

Згідно з поточними даними Федерального управління автомобільного транспорту, з січня по жовтень цього року було зареєстровано 168 610 Audi – це зниження на 17,9 відсотка порівняно з попереднім роком.

Нові Audi стоять на перевантажувальній точці, чекають покупців. Фото: Джастін Брош

Викладач автомобільної економіки у Fachhochschule des Mittelstands у Ганновері також підтверджує, що кількість нових реєстрацій у Німеччині все ще на слабкому рівні.

"Після 10 місяців 2024 року кількість нових реєстрацій 2,3 мільйона автомобілів була на 0,4 відсотка нижчою за і без того слабкий рівень попереднього року. Повні пункти перевалки часто є реакцією на неадекватний попит", – пояснює виданню BILD експерт галузі Френк Швопе.

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На думку Швопе, виробники намагатимуться позбутися моделей, які важко продати, за допомогою знижок. Особливо це відчувається наприкінці року, коли виробники автомобілів і автодилери намагаються проштовхнути автомобілі на ринок, щоб відшліфувати показники продажів і баланс. Однак ринок реагує на це дуже мляво.