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Які автівки визнали кращими німецькі автоексперти

Стали відомі переможці щорічні конкурсу “Золоте кермо” (Golden Steering Wheel) від BILD am SONNTAG і AUTO BILD. Було визначено переможців у 14 різних категоріях.
Найкращі авто за версією Golden Steering Wheel 2024: рейтинг- Auto24

ФОТО: BILD|

Лауреати 48-конкурсу Golden Steering Wheel

Данило Северенчук
logo8 листопада, 15:44
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Конкурс проходив у два етапи. Спершу читачі BILD обрали 3 претендентів у кожній категорії. Після цього, експертне журі, що складалося з 18 членів, обрало переможців. Проте, в номінаціях “Найкрасивіший автомобіль” і “Найкращий вживаний автомобіль” переможців обирали читачі.

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Серед членів журі були такі знаменитості, як пілот Себастьян Ож’є, а серед гостей номінації – очільник Volkswagen Group і генеральний директор Porsche Олівер Блуме, генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус, генеральний директор BMW Олівер Зіпсе, член правління бренду Volkswagen Томас Шефер, генеральний директор Opel Флоріан Хюттль, голова Škoda Auto Клаус Целлмер, керівник Subaru Німеччина Фолькер Даннат, а також Бернхард Каплан – керівник Mazda Motors Deutschland GmbH й Флоріан Крафт – генеральний директор Renault Deutschland AG.

Переможцями в наступних номінаціях стали:

  • Маленький автомобіль: Mini Cooper
  • Компактний клас: VW Golf 8
  • Середній клас: Skoda Octavia RS Combi
  • Преміумклас: BMW 5 серії Touring
  • Клас люкс: Porsche Taycan Turbo GT
  • Спорткар: Porsche 911 Carrera GTS
  • Сімейний автомобіль: Peugeot E-5008
  • Найкрасивіший автомобіль року: Aston Martin Vantage
  • Найкращий вживаний автомобіль: BMW 3 серії (G20)
  • Найкращий автомобіль до 50 000 євро: Opel Grandland
  • Найкращий автомобіль до 40 000 євро: Kia EV3
  • Найкращий автомобіль до 25 000 євро: Citroen e-C3/C3
  • Найкрутіший автомобіль: Tesla Cybertruck
  • Нагорода за інновації: система Mercedes Drive Pilot 95
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