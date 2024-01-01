Які автівки визнали кращими німецькі автоексперти

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Лауреати 48-конкурсу Golden Steering Wheel
Конкурс проходив у два етапи. Спершу читачі BILD обрали 3 претендентів у кожній категорії. Після цього, експертне журі, що складалося з 18 членів, обрало переможців. Проте, в номінаціях “Найкрасивіший автомобіль” і “Найкращий вживаний автомобіль” переможців обирали читачі.
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Серед членів журі були такі знаменитості, як пілот Себастьян Ож’є, а серед гостей номінації – очільник Volkswagen Group і генеральний директор Porsche Олівер Блуме, генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус, генеральний директор BMW Олівер Зіпсе, член правління бренду Volkswagen Томас Шефер, генеральний директор Opel Флоріан Хюттль, голова Škoda Auto Клаус Целлмер, керівник Subaru Німеччина Фолькер Даннат, а також Бернхард Каплан – керівник Mazda Motors Deutschland GmbH й Флоріан Крафт – генеральний директор Renault Deutschland AG.
Переможцями в наступних номінаціях стали:
- Маленький автомобіль: Mini Cooper
- Компактний клас: VW Golf 8
- Середній клас: Skoda Octavia RS Combi
- Преміумклас: BMW 5 серії Touring
- Клас люкс: Porsche Taycan Turbo GT
- Спорткар: Porsche 911 Carrera GTS
- Сімейний автомобіль: Peugeot E-5008
- Найкрасивіший автомобіль року: Aston Martin Vantage
- Найкращий вживаний автомобіль: BMW 3 серії (G20)
- Найкращий автомобіль до 50 000 євро: Opel Grandland
- Найкращий автомобіль до 40 000 євро: Kia EV3
- Найкращий автомобіль до 25 000 євро: Citroen e-C3/C3
- Найкрутіший автомобіль: Tesla Cybertruck
- Нагорода за інновації: система Mercedes Drive Pilot 95