Які автівки визнали кращими німецькі автоексперти

Конкурс проходив у два етапи. Спершу читачі BILD обрали 3 претендентів у кожній категорії. Після цього, експертне журі, що складалося з 18 членів, обрало переможців. Проте, в номінаціях “Найкрасивіший автомобіль” і “Найкращий вживаний автомобіль” переможців обирали читачі.

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Серед членів журі були такі знаменитості, як пілот Себастьян Ож’є, а серед гостей номінації – очільник Volkswagen Group і генеральний директор Porsche Олівер Блуме, генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус, генеральний директор BMW Олівер Зіпсе, член правління бренду Volkswagen Томас Шефер, генеральний директор Opel Флоріан Хюттль, голова Škoda Auto Клаус Целлмер, керівник Subaru Німеччина Фолькер Даннат, а також Бернхард Каплан – керівник Mazda Motors Deutschland GmbH й Флоріан Крафт – генеральний директор Renault Deutschland AG.

Переможцями в наступних номінаціях стали: