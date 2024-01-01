В Києві презентували справжній позашляховик INEOS Grenadier

У стрілецькому клубі під Києвом відбулась всеукраїнська презентація справжніх позашляховиків INEOS Grenadier. Це новий автобренд, який створив власник хімічної компанії на заміну класичному Land Rover Defender.

До речі INEOS Grenadier став альтернативою старим добрим позашляховикам

INEOS Grenadier випускається на заводі у Франції та складається з усіх тих елементів, які притаманні справжнім безкомпромісним позашляховикам. Зокрема, він оснащений 3,0-літровим двигуном BMW (бензиновим або дизельним на вибір) та автоматичною коробкою передач ZF і двоступеневою роздавальною коробкою Tremec.

У Grenadier шасі з драбинчастою рамою, постійний повний привід, потрійне блокування диференціала та суцільнолиті мости.

Тобто за словами розробників, вони взяли все найкраще, що було придумано для позашляховиків з минулого та створили справжній утилітарний 4X4, створений для 21 століття. Міцний, потужний та надійний. Значний потенціал у доланні бездоріжжя доповнюють кліренс у 264 мм та кути в’їзду/з’їзду 35,5о 36,1о, рампи 28,2 градуса.

В салоні – набір тумблерів та перемикачів для керування режимами трансмісії, причому частина з них розміщена на стелі, як у літаків. Також на стелі є два люки – по кожному для водія та переднього пасажира.

Під час презентації в Києві досвідчені інструктори показали всі можливості INEOS Grenadier – рух бездоріжжям з глибочезними ямами, багнюкою та канавами, вивішуванням двох коліс та неймовірними ходами підвіски.

Також на автомобілі продемонстрували ралійну поведінку на ґрунтовій дорозі, розгін та гальмування на асфальті тощо. Виходячи з цього тест-драйву, гості презентації впевнились, що INEOS Grenadier на сьогодні є одним з найбільш витривалих та “прохідних” позашляховиків сучасності.

INEOS випускає три типи Grenadier – в кузові п’ятимісного універсала, двомісного фургона та пікапа з подвійною кабіною. В Україні офіційний імпортер AWT Bavaria наразі пропонує: універсал Station Wagon Grenadier Trialmaster Edition ціною від 4 155 795 грн ($100 260), пікап Utility Wagon за ціною від 3 706 731 грн ($ 89 430) та двомісний фургон за ціною від 3 981 473 грн ($ 96 050).