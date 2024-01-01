В Киеве презентовали настоящий внедорожник INEOS Grenadier

В стрелковом клубе под Киевом состоялась всеукраинская презентация настоящих внедорожников INEOS Grenadier. Это новый автобренд, который создал владелец химической компании на замену классического Land Rover Defender.

Кстати INEOS Grenadier стал альтернативой старым добрым внедорожникам

INEOS Grenadier выпускается на заводе во Франции и состоит из всех тех элементов, которые присущи настоящим бескомпромиссным внедорожникам. В частности, он оснащен 3,0-литровым двигателем BMW (бензиновым или дизельным на выбор) и автоматической коробкой передач ZF и двухступенчатой раздаточной коробкой Tremec.

У Grenadier шасси с лесенчатой рамой, постоянный полный привод, тройная блокировка дифференциала и цельнолитые мосты.

То есть по словам разработчиков, они взяли все лучшее, что было придумано для внедорожников из прошлого и создали настоящий утилитарный 4X4 для 21 века. Крепкий, мощный и надежный. Значительный потенциал в преодолении бездорожья дополняют клиренс в 264 мм и углы въезда/съезда 35,5о 36,1о, рампы 28,2 градуса.

В салоне – набор тумблеров и переключателей для управления режимами трансмиссии, причем часть из них размещена на потолке, как у самолетов. Также на потолке есть два люка – по каждому для водителя и переднего пассажира.

Во время презентации в Киеве опытные инструкторы показали все возможности INEOS Grenadier – движение по бездорожью с глубокими ямами, грязью и канавами, вывешиванием двух колес и невероятными ходами подвески.

Также на автомобиле продемонстрировали раллийное поведение на грунтовой дороге, разгон и торможение на асфальте и тому подобное. Исходя из этого тест-драйва, гости презентации убедились, что INEOS Grenadier на сегодня является одним из самых выносливых и “проходимых” внедорожников современности.

INEOS выпускает три типа Grenadier – в кузове пятиместного универсала, двухместного фургона и пикапа с двойной кабиной. В Украине официальный импортер AWT Bavaria предлагает: универсал Station Wagon Grenadier Trialmaster Edition по цене от 4 155 795 грн ($100 260), пикап Utility Wagon по цене от 3 706 731 грн ($89 430) и двухместный фургон по цене от 3 981 473 грн ($96 050).