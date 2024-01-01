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Какие автомобили признаны лучшими немецкие автоэксперты

Стали известны победители ежегодные конкурса "Золотой руль" (Golden Steering Wheel) от BILD am SONNTAG и AUTO BILD. Были определены победители в 14 различных категориях.
Лучшие авто по версии Golden Steering Wheel 2024: рейтинг - Auto24

ФОТО: BILD|

Лауреаты 48-конкурса Golden Steering Wheel

Даниил Северенчук
logo8 ноября, 15:44
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Конкурс проходил в два этапа. Сначала читатели BILD выбрали 3 претендентов в каждой категории. После этого, экспертное жюри, состоящее из 18 членов, выбрало победителей. Однако, в номинациях “Самый красивый автомобиль” и “Лучший подержанный автомобиль” победителей выбирали читатели.

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Среди членов жюри были такие знаменитости, как пилот Себастьян Ожье, а среди гостей номинации – глава Volkswagen Group и генеральный директор Porsche Оливер Блуме, генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, генеральный директор BMW Оливер Зипсе, член правления бренда Volkswagen Томас Шефер, генеральный директор Opel Флориан Хюттль, глава Škoda Auto Клаус Целлмер, руководитель Subaru Германия Фолькер Даннат, а также Бернхард Каплан – руководитель Mazda Motors Deutschland GmbH и Флориан Крафт – генеральный директор Renault Deutschland AG.

Победителями в следующих номинациях стали:

  • Маленький автомобиль: Mini Cooper
  • Компактный класс: VW Golf 8
  • Средний класс: Skoda Octavia RS Combi
  • Премиумкласс: BMW 5 серии Touring
  • Класс люкс: Porsche Taycan Turbo GT
  • Спорткар: Porsche 911 Carrera GTS
  • Семейный автомобиль: Peugeot E-5008
  • Самый красивый автомобиль года: Aston Martin Vantage
  • Лучший подержанный автомобиль: BMW 3 серии (G20)
  • Лучший автомобиль до 50 000 евро: Opel Grandland
  • Лучший автомобиль до 40 000 евро: Kia EV3
  • Лучший автомобиль до 25 000 евро: Citroen e-C3/C3
  • Самый крутой автомобиль: Tesla Cybertruck
  • Награда за инновации: система Mercedes Drive Pilot 95
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