Какие автомобили признаны лучшими немецкие автоэксперты

Конкурс проходил в два этапа. Сначала читатели BILD выбрали 3 претендентов в каждой категории. После этого, экспертное жюри, состоящее из 18 членов, выбрало победителей. Однако, в номинациях “Самый красивый автомобиль” и “Лучший подержанный автомобиль” победителей выбирали читатели.

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Среди членов жюри были такие знаменитости, как пилот Себастьян Ожье, а среди гостей номинации – глава Volkswagen Group и генеральный директор Porsche Оливер Блуме, генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, генеральный директор BMW Оливер Зипсе, член правления бренда Volkswagen Томас Шефер, генеральный директор Opel Флориан Хюттль, глава Škoda Auto Клаус Целлмер, руководитель Subaru Германия Фолькер Даннат, а также Бернхард Каплан – руководитель Mazda Motors Deutschland GmbH и Флориан Крафт – генеральный директор Renault Deutschland AG.

Победителями в следующих номинациях стали: