Какие автомобили признаны лучшими немецкие автоэксперты

ФОТО: BILD|
Лауреаты 48-конкурса Golden Steering Wheel
Конкурс проходил в два этапа. Сначала читатели BILD выбрали 3 претендентов в каждой категории. После этого, экспертное жюри, состоящее из 18 членов, выбрало победителей. Однако, в номинациях “Самый красивый автомобиль” и “Лучший подержанный автомобиль” победителей выбирали читатели.
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Среди членов жюри были такие знаменитости, как пилот Себастьян Ожье, а среди гостей номинации – глава Volkswagen Group и генеральный директор Porsche Оливер Блуме, генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, генеральный директор BMW Оливер Зипсе, член правления бренда Volkswagen Томас Шефер, генеральный директор Opel Флориан Хюттль, глава Škoda Auto Клаус Целлмер, руководитель Subaru Германия Фолькер Даннат, а также Бернхард Каплан – руководитель Mazda Motors Deutschland GmbH и Флориан Крафт – генеральный директор Renault Deutschland AG.
Победителями в следующих номинациях стали:
- Маленький автомобиль: Mini Cooper
- Компактный класс: VW Golf 8
- Средний класс: Skoda Octavia RS Combi
- Премиумкласс: BMW 5 серии Touring
- Класс люкс: Porsche Taycan Turbo GT
- Спорткар: Porsche 911 Carrera GTS
- Семейный автомобиль: Peugeot E-5008
- Самый красивый автомобиль года: Aston Martin Vantage
- Лучший подержанный автомобиль: BMW 3 серии (G20)
- Лучший автомобиль до 50 000 евро: Opel Grandland
- Лучший автомобиль до 40 000 евро: Kia EV3
- Лучший автомобиль до 25 000 евро: Citroen e-C3/C3
- Самый крутой автомобиль: Tesla Cybertruck
- Награда за инновации: система Mercedes Drive Pilot 95