Названі найпопулярніші автомобілі німецько ринку

Автомобілісти Німеччини, найбільшого автомобільного ринку Євросоюзу, віддають перевагу автомобілям концерну Volkswagen AG.

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Беззмінним бестселером німецького ринку залишається Volkswagen Golf, який випускається вже у восьмому поколінні. За даними Focus2move, з початку року у ФРН було зареєстровано 65812 нових Гольфів.

Другим за популярністю в цьому році є Volkswagen T-Roc (48400 од.). На третьому місці - Volkswagen Tiguan (37854 од.). До п’ятірки лідерів також потрапили: Skoda Octavia (32368 од.) та Volkswagen Passat (29899 од.).