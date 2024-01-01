Названы самые популярные автомобили немецкого рынка

Автомобилисты Германии, крупнейшего автомобильного рынка Евросоюза, отдают предпочтение автомобилям концерна Volkswagen AG.

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Бессменным бестселлером немецкого рынка остается Volkswagen Golf, который выпускается уже в восьмом поколении. По данным Focus2move, с начала года в ФРГ было зарегистрировано 65812 новых Гольфов.

Вторым по популярности в этом году является Volkswagen T-Roc (48400 ед.). На третьем месте - Volkswagen Tiguan (37854 ед.). В пятерку лидеров также попали: Skoda Octavia (32368 ед.) и Volkswagen Passat (29899 ед.).