Тысячи новеньких авто гниют в Германии: их никто не покупает

Склады автосалонов в Германии перенасыщены техникой. Как пишет BILD, больше всего страдают немецкие автопроизводители, о чем засвидетельствовала парковочная зона новой техники на окраине Эссена.

Сделанный экспертами CAT Automobillogistik аэрофотоснимок вблизи городской зоны Эссена (NRW) показывает, насколько плохи дела. Там накоплены тысячи новых машин, которые никто не хочет покупать.

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Если точнее, то почти 6000 дорогих новых автомобилей находятся на огромной площадке на северной окраине города. Здесь размещен перегрузочный пункт для автомобилей крупных автопроизводителей Германии. Там уже заявили, что для новых поступлений больше нет места!

"Я никогда раньше не видел ничего подобного здесь, и я работаю здесь более десяти лет. Машины прибывают, но почти не уезжают. Это также подтверждается тем фактом, что даже после выходных фургоны все еще полностью загружены на территории и не отправились для доставки в понедельник утром", – говорит сотрудник BILD.

Что перекусить на заправке? Кроме традиционного ход-дога, на WOG можно попробовать хот-дог с кебабом, бургер или десерт. Не едите мясо? Берите веганский бургер или салат. Здесь есть блюда на любой вкус. Рекламная информация

Автовозы полностью загружены на перегрузочной площадке в Эссене. Фото: Джастин Брош

Почти все парковочные места, включая многочисленные электромобили, заполнены. Даже на многих крупных автовозах позади участка все парковочные места сейчас заняты. Это означает, что с ценой нового автомобиля 50 000 евро не все в порядке.

Сотрудник оценивает стоимость автомобилей на перевалочном пункте по меньшей мере в 300 миллионов евро. Там много машин, которые были поставлены более полугода назад, есть совсем новые машины, которые стоят здесь более года.

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Причина нового накапливания автомобилей проста – их больше никто не хочет покупать. В основном на перевалке замирают Volkswagen и Audi.

Эксперты сходятся во мнении, что они слишком дорогие. Становится также очевидным, что европейская стратегия электромобилей не работает. Главная проблема в том, что не хватает зарядной инфраструктуры и запаса хода.

Согласно текущим данным Федерального управления автомобильного транспорта, с января по октябрь этого года было зарегистрировано 168 610 Audi – это снижение на 17,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Новые Audi стоят на перегрузочной точке, ждут покупателей. Фото: Джастин Брош

Преподаватель автомобильной экономики в Fachhochschule des Mittelstands в Ганновере также подтверждает, что количество новых регистраций в Германии все еще на слабом уровне.

"После 10 месяцев 2024 количество новых регистраций 2,3 миллиона автомобилей была на 0,4 процента ниже и без того слабый уровень предыдущего года. Полные пункты перевалки часто является реакцией на неадекватный спрос", – объясняет изданию BILD эксперт отрасли Фрэнк Швопе.

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По мнению Швопе, производители будут пытаться избавиться от моделей, которые трудно продать, с помощью скидок. Особенно это ощущается в конце года, когда производители автомобилей и автодилеры пытаются протолкнуть автомобили на рынок, чтобы отшлифовать показатели продаж и баланс. Однако рынок реагирует на это очень вяло.