Немецкий автопром не нуждается в защите от китайских автомобилей: заявление производителей

Генеральный директор BMW Оливер Зипсе заявил, что немецкая автомобильная промышленность не нуждается в защите в виде пошлины ЕС против китайских машин и компонентов. И он оказался не одиноким в такой позиции, сообщает Reuters и другие издания.

Генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каеллениус также соглашается с этим и утверждает, что импортные пошлины для азиатской супердержавы следует уменьшить. Это будет на пользу и людям, и Евросоюзу.

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Таким образом, у чиновников от Европейского Союза образовалась оппозиция из тех, кого они так взялись защищать. Теперь исследования о введении импортной пошлины против китайских электромобилей для защиты местных производителей придется возобновлять и, вероятно, переделывать выводы.

Основание серьезное: немецкие BMW и Mercedes заявляют, что они против наложения высоких таможенных ставок на ввозимую продукцию китайского автопрома, поскольку это будет иметь обратный эффект.

Генеральный директор BMW Оливер Зипсе. Фото: BMW

Напомним, чтобы способствовать росту национальной автомобильной промышленности, правительство Китая предложило щедрые субсидии отечественным компаниям, производящим электромобили и их аккумуляторы. Несмотря на то, что этот шаг был успешным, национальные автопроизводители сейчас строят больше автомобилей, чем они могут продать на внутреннем рынке. Конечно, такой динамичный взлет объемов выпуска дал почву для опасения за европейских автопроизводителей, поскольку китайцы будут продавать на рынке ЕС свою технику по несравненно более низкой цене.

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Следует учесть то, что BMW и Mercedes имеют предприятия в Китае и их техника из КНР также подпадет на рынке Европе в тиски финансового давления. Руководители этих автогигантов выразили опасения, что введение импортных тарифов на изготовленные в Китае автомобили и компоненты может замедлить переход Европы на электромобили.

"Мы не считаем, что наша отрасль нуждается в защите. Нет Зеленой сделки в Европе без ресурсов из Китая", – сказал на этой неделе генеральный директор BMW Оливер Зипс.

Генеральный директор Mercedes Ола Каэллениус. Фото: Mercedes

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каэллениус согласился с Зипсом. Еще до этого он утверждал, что ЕС должен снижать тарифы для ведущей азиатской страны, а не повышать их.

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Правда, не все европейские производители придерживаются такого мнения. В недавнем письме к европейским избирателям генеральный директор Renault Лука де Мео написал, что континент должен поддерживать свой автомобильный сектор, и предложил автопроизводителям объединить свои ресурсы и работать вместе, чтобы победить автомобильную промышленность Китая.

Генеральный директор Renault Лука де Мео. Фото: Reuters

Изучение этой темы и исследования Европейского Союза должно завершиться в ноябре, но не исключено рассмотрение вопроса в ускоренном варианте и принятие решения о введении временных пошлин уже в июле.