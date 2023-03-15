Немецкие концерны Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Daimler Truck опубликовали финансовые отчеты за 2022 год. Как оказалось, выход с российского рынка позволил существенно улучшить показатели и даже добиться рекордов.

У BMW и Daimler Truck – рекордная прибыль, у Mercedes-Benz – рекордно высокая норма прибыли, у Volkswagen – рекордный размер дивидендов, сообщает DW. Для немецких автостроителей прошлый год оказался очень успешным, особенно в финансовом плане.

Представленные отчеты за 2022 год, в которых говорится о доходах в десятки и сотни миллиардов евро, показывают: для автопрома Германии прошлогодний уход с российского рынка прошел практически незаметно.

К теме Continental заявил о выходе с российского рынка

Возьмем концерн BMW. Год назад он сразу после российского нападения на Украину остановил как экспорт своих автомобилей в Россию, так и их производство на заводе "Автотор" в Калининграде. И вот теперь, 9 марта, баварский автостроитель представил финансовый отчет за прошлый год. Ключевая цифра в нем: чистая прибыль выросла на 49% и достигла беспрецедентных в фирменной истории 18,6 млрд евро.

Другой пример: Daimler Truck. Крупнейший в мире производитель грузовиков и автобусов отчитывался 10 марта о первом полном году самостоятельного существования после раздела холдинга Daimler AG на две фирмы (второй стала компания Mercedes-Benz, выпускающая легковые автомобили).

Год назад Daimler Truck не стал на неопределенное время "замораживать" свой бизнес в России, как поступили многие другие западные фирмы, а сразу же решительно порвал все отношения со своим партнером КАМАЗ, который выпускает вторгшуюся в Украину автотехнику для российской армии. После выхода из совместного предприятия "Даймлер КамАЗ Рус" в Набережных Челнах, где немецкий инвестор оставил все свои активы, пришлось списать убыток в размере 200 млн евро.

И вот теперь Daimler Truck сообщил, что его выручка по всему миру составила в прошлом году 50,9 млрд евро. Это рост на 28% по сравнению с показателями 2021 года. Но еще больше, на 55% почти до 4 млрд. евро, увеличился показатель прибыли EBIT. Это рекорд, отмечает концерн: в составе холдинга Daimler AG грузовое подразделение никогда так не зарабатывало.

В BMW прибыль, как уже отмечалось, выросла почти наполовину, а выручка – на 28%, достигнув 142,6 млрд евро. В Volkswagen выручка увеличилась на 12% до 279,2 млрд евро, а чистая прибыль – примерно на 3% до 15,8 млрд. Дело в том, что повторился эффект 2021 года, когда из-за нарушения цепочек поставок комплектующих и особенно из-за дефицита микрочипов автостроители сделали ставку на выпуск самых дорогих и прибыльных моделей.

Также интересно BMW и Mercedes-Benz – среди лидеров на рынке новых авто в Украине.

Понятно, что от такой стратегии больше выиграли автостроители, специализирующиеся на автомобилях премиум-класса: BMW и Mercedes-Benz. Производитель легковых "Мерседесов" вообще руководствуется девизом: "Маржа важнее объема продаж". Тем не менее ему удалось в прошлом году, в отличие от баварского конкурента, увеличить сбыт легковых автомобилей на 5%, а минивэнов и легких коммерческих автомобилей на 8%.



Как и у BMW, чистая прибыль росла у Mercedes-Benz в 2022 году быстрее (на 34% до 14,8 млрд. евро), чем выручка (на 12% до 150 млрд. евро). Это свидетельствует об особой прибыльности бизнеса. И действительно, в отчете за прошлый год, опубликованном еще 17 февраля, концерн особо отметил, что маржа (норма прибыли) при продаже легковых "Мерседесов" достигла 14,6%, чего это бывшее подразделение холдинга Daimler AG никогда раньше не добивалось. Для автомобильной отрасли это очень высокий показатель.

Что касается бизнеса Mercedes-Benz в России, то в марте прошлого года концерн сначала приостановил экспорт своих автомобилей в РФ и их производство на своем сравнительно небольшом предприятии в подмосковном Есипово, а в октябре 2022 года объявил о продаже пяти своих дочерних российских компаний местному покупателю и об окончательном уходе с рынка. Как видим, такое решение не помешало росту продаж, выручки, прибыли и маржи.

Также интересно российский завод Nissan продали за один евро

А вот Volkswagen избавиться от своего остановленного год назад завода в Калуге до сих пор так и не смог. Правда, в начале марта были сообщения, что вроде бы нашелся российский покупатель, однако разрешение на соглашение от правительства или президента РФ пока не получено.

Впрочем, акционеров немецкого гиганта автопрома эта история может не волновать. В опубликованном 3 марта отчете за прошлый год руководство концерна предложило увеличить размер дивидендов по привилегированным акциям с 7,56 евро сразу до рекордных 8,76 евро, воспринявших на бирже с большим энтузиазмом.

Тем более что руководство Volkswagen к тому же оптимистично оценило перспективы на 2023 год. Оно, например, рассчитывает увеличить выручку на 10-15%, а глобальные объемы продаж довести с прошлогодних 8,3 млн автомобилей до 9,5 млн. Этому будет способствовать большой портфель заказов, который вырос уже до 1,8 млн единиц. Так что без завода в Калуге и вообще без российского рынка крупнейший автостроитель Европы вполне сможет обойтись. Для Volkswagen важны совсем другие рынки и направления бизнеса.