Німецькі автомобільні концерни Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та Daimler Truck опублікували фінансові звіти за 2022 рік. Як виявилось, вихід російського ринку дозволив суттєво покращити показники та навіть досягти рекордів.

У BMW та Daimler Truck – рекордний прибуток, у Mercedes-Benz – рекордно висока норма прибутку, у Volkswagen – рекордний розмір дивідендів, повідомляє DW. Для німецьких автобудівників минулий рік виявився дуже успішним, особливо у фінансовому плані. Подані звіти за 2022 рік, у яких йдеться про доходи в десятки та сотні мільярдів євро, показують: для автопрому Німеччини минулорічний відхід з російського ринку пройшов практично непомітно.

До теми Continental заявив про вихід з російського ринку

Візьмемо концерн BMW. Рік тому він відразу після російського нападу на Україну зупинив як експорт своїх автомобілів до Росії, так і їх виробництво на заводі "Автотор" у Калінінграді. І ось тепер, 9 березня, баварський автобудівник подав фінансовий звіт за минулий рік. Ключова цифра в ньому: чистий прибуток виріс на 49% і досяг безпрецедентних у фірмовій історії 18,6 млрд євро.

Інший приклад: Daimler Truck. Найбільший у світі виробник вантажівок та автобусів звітував 10 березня про перший повний рік самостійного існування після розділу холдингу Daimler AG на дві фірми (другою стала компанія Mercedes-Benz, що випускає легкові автомобілі).

Рік тому Daimler Truck не став на невизначений час "заморожувати" свій бізнес у Росії, як вчинили багато інших західних фірм, а відразу ж рішуче порвав усі відносини зі своїм партнером КАМАЗ, який випускає автотехніку для російської армії, що вторглася в Україну. Після виходу зі спільного підприємства "Даймлер КАМАЗ Рус" у Набережних Човнах, де німецький інвестор залишив усі свої активи, довелося списати збиток у розмірі 200 млн євро.

І ось тепер Daimler Truck повідомив, що його виручка по всьому світу склала минулого року 50,9 млрд. євро. Це зростання на 28% порівняно із показниками 2021 року. Але ще більше, на 55% майже до 4 млрд євро, збільшився показник прибутку EBIT. Це рекорд, наголошує концерн: у складі холдингу Daimler AG вантажний підрозділ ніколи так не заробляв.

У BMW прибуток, як уже зазначалося, виріс майже наполовину, а виторг - на 28%, досягнувши 142,6 млрд євро. У Volkswagen виручка збільшилася на 12% до 279,2 млрд євро, а чистий прибуток - приблизно на 3% до 15,8 млрд. Справа в тому, що повторився ефект 2021 року, коли через порушення ланцюжків поставок комплектуючих і особливо через дефіцит мікрочіпів автобудівники зробили ставку на випуск найдорожчих і прибуткових моделей.

Також цікаво BMW та Mercedes-Benz - серед лідерів на ринку нових авто в Україні

Зрозуміло, що від такої стратегії найбільше виграли автобудівники, що спеціалізуються на автомобілях преміум-класу: BMW та Mercedes-Benz. Виробник легкових "Мерседесів" взагалі керується девізом: "Маржа важливіша за обсяг продажу". Тим не менш, йому вдалося минулого року, на відміну від баварського конкурента, збільшити збут легкових автомобілів на 5%, а мінівенів і легких комерційних автомобілів на 8%.



Як і у BMW, чистий прибуток зростав у Mercedes-Benz у 2022 році швидше (на 34% до 14,8 млрд. євро), ніж виручка (на 12% до 150 млрд. євро). Це свідчить про особливу прибутковість бізнесу. І справді, у звіті за минулий рік, опублікованому ще 17 лютого, концерн особливо зазначив, що маржа (норма прибутку) при продажі легкових "Мерседесів" досягла 14,6%, чого цей колишній підрозділ холдингу Daimler AG ніколи раніше не домагався. Для автомобільної галузі це дуже високий показник.

Що ж до бізнесу Mercedes-Benz у Росії, то в березні минулого року концерн спочатку призупинив експорт своїх автомобілів до РФ та їх виробництво на своєму порівняно невеликому підприємстві в підмосковному Єсиповому, а в жовтні 2022 року оголосив про продаж п'яти своїх російських дочірніх компаній місцевому покупцю та про остаточний вихід з ринку. Як бачимо, таке рішення не завадило зростанню продажу, виручки, прибутку та маржі.

Також цікаво російський завод Nissan продали за один євро

А ось Volkswagen позбавитися свого зупиненого рік тому заводу в Калузі досі так і не зміг. Щоправда, на початку березня були повідомлення, що начебто знайшовся російський покупець, проте дозволу на угоду від уряду чи президента РФ поки що не отримано.

Втім, акціонерів німецького гіганта автопрому ця історія може особливо не хвилювати. В опублікованому 3 березня звіті за минулий рік керівництво концерну запропонувало збільшити розмір дивідендів за привілейованими акціями з 7,56 євро одразу до рекордних 8,76 євро, що на біржі сприйняли з великим ентузіазмом.

Тим більше, що керівництво Volkswagen до того ж оптимістично оцінило перспективи на 2023 рік. Воно, наприклад, розраховує збільшити виручку на 10-15%, а глобальні обсяги продажів довести з торішніх 8,3 млн. автомобілів до 9,5 млн. Цьому сприятиме великий портфель замовлень, який виріс уже до 1,8 млн. одиниць. Тож без заводу в Калузі та взагалі без російського ринку найбільший автобудівник Європи цілком зможе обійтися. Для Volkswagen важливими є зовсім інші ринки та напрямки бізнесу.