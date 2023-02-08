АвтоВАЗ закриває угоду щодо придбання активів Nissan у РФ. На колишньому заводі японської компанії виготовлятимуть моделі Lada.

АвтоВАЗ оголосив про закриття угоди щодо придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Нісан Менуфекчурінг Рус».

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Відповідні документи підписано президентом АТ «АвтоВАЗ» Максимом Соколовим та Генеральним директором ФГУП «НАМІ» Федором Назаровим. Раніше операція отримала схвалення з боку діючої влади РФ.

В рамках домовленостей АТ «АвтоВАЗ» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «Нісан Менуфекчурінг РУС» у розмірі 99% за ціною 1 Євро. Укладена угода зберігає кол-опціон для компанії Nissan щодо зворотного викупу протягом 6 років, у разі прийняття відповідного рішення у майбутньому та його схвалення з боку влади РФ.

Максим Соколов повідомив про плани відновлення виробництва автомобілів на колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі вже у ІІ півріччі 2023 року. Це будуть нові моделі під брендом Lada у сегментах С та D. Обсяг випуску цього року може становити до 10 тис. штук.