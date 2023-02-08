АвтоВАЗ закрывает сделку по приобретению активов Nissan у РФ. На бывшем заводе японской компании будут производить модели Lada.

АвтоВАЗ объявил о закрытии соглашения о приобретении доли в уставном капитале ООО «Ниссан Менуфекчуринг Рус».

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Соответствующие документы подписаны президентом АО «АвтоВАЗ» Максимом Соколовым и Генеральным директором ФГУП «НАМИ» Федором Назаровым. Ранее сделка получила одобрение со стороны действующих властей РФ.

В рамках договоренностей АО «АвтоВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Менуфекчуринг РУС» в размере 99% по цене 1 Евро. Заключенное соглашение сохраняет кол-опцион для компании Nissan по поводу обратного выкупа в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны властей РФ.

Максим Соколов сообщил о планах возобновления производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во ІІ полугодии 2023 года. Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тыс. штук.