Світові продажі Nissan знизились на 20,7 відсотка у 2022 році. Виробничі обсяги знизилися на 9,4 відсотка.

Nissan опублікувала фінансові результати за 2022 рік. Він виявився непростим для японської компанії: її світові продажі просіли на 20,7 відсотка з 4,06 мільйона автомобілів у 2021 році до 3,23 мільйона у 2022-му.

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Найбільш чутливе падіння відбулося у США, де попит скоротився більш ніж на 25 відсотків. В інших регіонах Nissan теж опинився в мінусі: у Європі продажі впали на 23,1 відсотка, у Китаї – на 22,1 відсотка, а в рідній Японії – на 0,5 відсотка.

Загалом у Північній Америці продаж Nissan у 2022 році скоротився на 23,8 відсотка, а в регіонах за межами найбільших ринків — на 19 відсотків. При цьому експорт автомобілів із Японії збільшився на 3,5 відсотка порівняно з 2021 роком.

Виробництво теж просіло, але не так значно, як продаж. Так, за рік Nissan випустив 3,25 мільйона машин — трохи менше, ніж продав — на всіх заводах, що на 9,4 відсотка нижче за результат 2021 року. Обсяги виробництва у Японії зросли на 12,6 відсотка, а поза її межами, навпаки, впали приблизно стільки ж — на 12,9 відсотка.

Грудень став особливо невдалим місяцем для заводів Nissan. Світове виробництво впало на 27,6 відсотка, попри зростання у Японії на 98,5 відсотка.

Співвітчизник Nissan, компанія Toyota, також скоротила обсяги реалізації у 2022 році. Однак, всупереч частим виробничим проблемам, падіння становило лише 0,1 відсотка, що дозволило Toyota утримати звання глобального лідера з продажу. За рік японський автовиробник поставив 10 483 024 автомобіля.