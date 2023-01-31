Мировые продажи Nissan обрушились на 20,7 процента в 2022 году. Производственные объемы снизились на 9,4 процента.

Nissan опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Он оказался непростым для японской компании: ее мировые продажи просели на 20,7 процента с 4,06 миллионов автомобилей в 2021 году до 3,23 миллионов в 2022-м.

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Наиболее чувствительное падение произошло в США, где спрос сократился более чем на 25 процентов. В других регионах Nissan тоже оказался в минусе: в Европе продажи упали на 23,1 процента, в Китае – на 22,1 процента, а в родной Японии – на 0,5 процента.

В целом в Северной Америке продажи Nissan в 2022 году сократились на 23,8 процента, а в регионах за пределами крупнейших рынков – на 19 процентов. При этом экспорт автомобилей из Японии увеличился на 3,5 процента по сравнению с 2021 годом.

Производство тоже просело, но не так значительно, как продажи. Так, за год Nissan выпустил 3,25 миллиона машин – чуть меньше, чем продал – на всех заводах, что на 9,4 процента ниже результата 2021 года. Объемы производства в Японии выросли на 12,6 процента, а за ее пределами, напротив, упали примерно столько же - на 12,9 процента.

Декабрь стал особенно неудачным месяцем для заводов Nissan. Мировое производство упало на 27,6%, несмотря на рост в Японии на 98,5%.

Соотечественник Nissan, компания Toyota, также сократила объемы реализации в 2022 году. Однако, несмотря на частые производственные проблемы, падение составило всего 0,1 процента, что позволило Toyota удержать звание глобального лидера по продажам. В год японский автопроизводитель поставил 10 483 024 автомобиля.