Nissan оголосив про продовження "канікул" заводу у Санкт-Петербурзі.

Роботу на виробничому майданчику було «заморожено» навесні. Нагадаємо, підприємство японської компанії Nissan розпочало роботу ще влітку 2009 року. Раніше тут випускали машини за повним виробничим циклом, включаючи зварювання, фарбування та складання.

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Згідно з останніми даними, штат співробітників петербурзького заводу налічував приблизно дві тисячі осіб. Про тимчасову зупинку конвеєра компанія заявила ще в першій половині березня. Раніше передбачалося, що роботу російського заводу Nissan може бути відновлено наприкінці вересня поточного року. Однак тепер агентство Reuters з посиланням на видання Nikkei повідомляє, що зупинка конвеєра петербурзького підприємства продовжується ще як мінімум на три місяці, до кінця 2022 року.

На підприємстві було налагоджено випуск кількох кросоверів: Nissan Murano, X-Trail і Qashqai. З перерахованих останні два найчастіше потрапляли до ТОП-25 найбільш затребуваних автомобілів російського ринку.

Нагадаємо, французький партнер Ніссана з альянсу – Renault – залишив російський ринок, передавши свої місцеві активи. Так, частка в Автовазі пішла дочірній структурі Мінпромторгу (інституту НАМІ), а московський завод було передано на баланс адміністрації столиці (зараз підприємство перейменували з «Рено Росія» на «Москвич»).