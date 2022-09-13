Завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, будет простаивать как минимум до конца текущего года.

Работа на производственной площадке была «заморожена» весной. Напомним, предприятие японской компании Nissan начало работу еще летом 2009 года. Раньше здесь выпускали машины по полному производственному циклу, включая сварку, покраску и сборку.

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Согласно последним данным, штат сотрудников петербургского завода насчитывал примерно две тысячи человек. О временной остановке конвейера компания заявила еще в первой половине марта. Ранее предполагалось, что работа российского завода Nissan может быть возобновлена в конце сентября текущего года. Однако теперь агентство Reuters со ссылкой на издание Nikkei сообщает, что остановка конвейера петербургского предприятия продолжается еще как минимум на три месяца, до конца 2022 года.

На предприятии был налажен выпуск нескольких кроссоверов: Nissan Murano, X-Trail и Qashqai. Из перечисленных последние два чаще всего попадали в ТОП-25 самых востребованных автомобилей российского рынка.

Напомним, французский партнер Ниссана из альянса – Renault – покинул российский рынок, передав свои местные активы. Так, доля в АвтоВАЗе ушла дочерней структуре Минпромторга (института НАМИ), а московский завод был передан на баланс администрации столицы (сейчас предприятие переименовали из «Рено Россия» в «Москвич»).