Німецький автопром не потребує захисту від китайських автомобілів: заява виробників

Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе заявив, що німецька автомобільна промисловість не потребує захисту у вигляді мита ЄС проти китайських машин і компонентів. І він виявився не поодиноким в такій позиції, повідомляє Reuters та інші видання.

Генеральний директор Mercedes-Benz Group Ола Каелленіус також погоджується з цим і стверджує, що імпортні мита для азійської супердержави слід зменшити. Це буде на користь і людям, і Євросоюзу.

Читайте також Китайський автопром у Європі збільшує свою частку

Таким чином, у чиновників від Європейського Союзу утворилася опозиція з тих, кого вони так взялися захищати. Тепер дослідження щодо запровадження імпортного мита проти китайських електромобілів для захисту місцевих виробників доведеться поновлювати та, ймовірно, переробляти висновки.

Підстава серйозна: німецькі BMW та Mercedes заявляють, що вони проти накладення високих митних ставок на ввезену продукцію китайського автопрому, оскільки це матиме зворотний ефект.

Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе. Фото: BMW

Нагадаємо, щоб сприяти зростанню національної автомобільної промисловості, уряд Китаю запропонував щедрі субсидії вітчизняним компаніям, що виробляють електромобілі та їх акумулятори. Попри те, що цей крок був успішним, національні автовиробники зараз будують більше автомобілів, ніж вони можуть продати на внутрішньому ринку. Звісно, такий динамічний злет обсягів виробництва дав підґрунтя для побоювання за європейських автовиробників, оскільки китайці продаватимуть на ринку ЄС свою техніку за незрівнянно нижчою ціною.

Читайте також Після виходу з Росії німецький автопром отримав суттєві прибутки

Слід зважити на те, що BMW і Mercedes мають виробничі підприємства в Китаї і їх техніка з КНР також підпаде на ринку Європі у лещата фінансового тиску. Керівники цих автогігантів висловили побоювання, що введення імпортних тарифів на виготовлені в Китаї автомобілі та компоненти може уповільнити перехід Європи на електромобілі.

"Ми не вважаємо, що наша галузь потребує захисту. Немає Зеленої угоди в Європі без ресурсів з Китаю", – сказав цього тижня генеральний директор BMW Олівер Зіпс.

Генеральний директор Mercedes Ола Каелленіус. Фото: Mercedes

Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Каелленіус погодився з Зіпсе. Ще до цього він стверджував, що ЄС повинен знижувати тарифи проти азійської країни, а не підвищувати їх.

Читайте також ЄС терміново вводить спецмито на китайські електромобілі

Щоправда, не всі європейські виробники дотримуються такої думки. У нещодавньому листі до європейських виборців генеральний директор Renault Лука де Мео написав, що континент повинен підтримувати свій автомобільний сектор, і запропонував автовиробникам об’єднати свої ресурси та працювати разом, щоб перемогти автомобільну промисловість Китаю.

Генеральний директор Renault Лука де Мео. Фото: Reuters

Вивчення цієї теми та дослідження Європейського Союзу має завершитися у листопаді, але не виключено розгляд питання у прискореному варіанті й прийняття рішення про введення тимчасових мит вже у липні.