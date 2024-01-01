Номера DI: що це за знаки та як їх отримати

Останнім часом на дорогах з’являється чимало автомобілів з номерами серії «DI». Такі номерні знаки можна отримати, якщо переоформлюючи легковий автомобіль, мотоцикл або мопед через додаток «Дія» та вибрати опцію заміни номерів.

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Робиться це за бажанням покупця, адже переоформлення через “Дія” дозволяє залишити старі номери від попереднього власника. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у Дії та в сервісних центрах однакова — 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком. Єдина різниця у тому, що у разі переоформлення через “Дію” потрібно буде сплатити послуги поштового оператора з доставки номерів та “техпаспорту”. Загальна вартість становить приблизно 1500 грн.

У “Дії” можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто. Послуга доступна лише фізичним особам для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

Переоформлення через “Дію” має ряд обмежень. Переоформлювати можна лише один транспортний засіб на рік. Це обмеження стосується лише продавця і пов’язано з тим, що за другий та наступні транспортні засоби продані протягом року потрібно платити додатковий податок. Стосовно покупця таких обмежень немає – через “Дію” можна купити нескінчену кількість автомобілів.

Також “Дія” може відмовити у переоформлені, якщо останні реєстраційні дії з автомобілем були виконані до 2013 року і відомостей про цей транспортний засіб немає в електронному реєстрі. Окрім того, “Дія” відмовляє в оформленні угоди, якщо виявлено, що транспортний засіб або особа перебувають у розшуку, виявлена неправдива інформація або розбіжності. Також неможливо провести угоду, якщо у демографічному реєстрі відсутня інформація щодо зареєстрованого місця проживання покупця або продавця.

Переоформлюючи автомобіль через “Дію”, можна обрати “красиві” платні комбінації цифр на номерному знаку. Ціна таких номерів – від 4 800 до 96 000 гривень. Перевірити доступні комбінації можна як безпосередньо при переоформленні, так і скориставшись функціоналом офіційного сайту Головного сервісного центру МВС.