Замовити номер з бажаною комбінацією цифр досить легко: зробити це можна офіційно на сайті головного сервісного центру МВС.

З початку цього року було видано 128 тисяч платних номерних знаків, а звичайних – близько 752 тисячі.

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Про це в ефірі «Суспільне. Спротив» розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Він зауважив, що найпопулярнішою комбінацією залишається 7777. Таких номерних знаків у цьому році придбали 1110 штук. А на 6666 спостерігається менший попит – 206 номерів. І їхня вартість суттєво знизилася. Якщо раніше 6666 коштували 36 тисяч грн, то зараз – 12 тисяч грн.