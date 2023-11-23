Заказать номер с желаемой комбинацией цифр достаточно легко: сделать это можно официально на сайте главного сервисного центра МВД.

С начала этого года было выдано 128 тысяч платных номерных знаков, а обычных – около 752 тысячи.

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Об этом в эфире "Суспільне. Сопротивление" рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Он отметил, что самой популярной комбинацией остается 7777. Таких номерных знаков в этом году приобрели 1110 штук. А на 6666 наблюдается меньший спрос – 206 номеров. И их стоимость существенно снизилась. Если раньше 6666 стоили 36 тысяч грн, то сейчас – 12 тысяч грн.