Новые тарифы на номерные знаки МВД установило на основании анализа спроса и предложений на платные комбинации.

Кабинет Министров Украины принял изменения в действующие постановления по актуализации стоимости платных номерных знаков транспортных средств, они вступают в силу с момента публикации правительственного постановления.

Самыми дешевыми стали “круглые” цифровые номера для мопедов, прицепов и мотоциклов. На них установлена единая стоимость – 2000 грн. без НДС (2400 грн с НДС).

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Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.

Изменена стоимость отдельных платных номерных знаков, а именно:

0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн (т.е. 96 000 грн по НДС);

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн (т.е. 60 000 грн с НДС);

последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 000 грн (т.е. 60 000 грн с НДС);

двух последовательных пар одинаковых цифр – 15 000 грн (т.е. 18 000 грн по НДС);

из последовательных цифр 0123 и 1234 – 15 000 грн (т.е. 18 000 грн по НДС);

начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы – 10 000 грн (т.е. 12 000 грн с НДС).

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Уменьшена стоимость номерных платных знаков с цифрой «6»:

цифр 0006 и 6666 – 10 000 грн (т.е. 12 000 грн с НДС);

из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4 000 грн (т.е. 5 000 грн по НДС);

из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд – 4 000 грн (т.е. 5 000 грн по НДС);

Платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются только по желанию. В то же время большинство номерных знаков (цифровых комбинаций) являются бесплатными.

Как пояснил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, актуализация стоимости платных номерных знаков произошла после введения опции онлайн выбора и бронирования номерных знаков через Электронный кабинет водителя. Менее чем через четыре месяца со времени внедрения этой возможности ею воспользовались более 15 000 раз.

Следующим шагом, уточнил Богдан Драпятый, будет доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности предпринимателям производить номерные знаки на собственных производственных мощностях.