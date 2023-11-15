Нові тарифи на номерні знаки МВС встановило на підставі аналізу попиту та пропозицій на платні комбінації.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до чинних постанов щодо актуалізації вартості платних номерних знаків транспортних засобів, що набирають чинність з моменту публікації урядової постанови.

Найдешевшими стали “круглі” цифрові номери для мопедів, причепів та мотоциклів. На них встановлено єдину вартість – 2000 грн. без ПДВ (2400 грн з ПДВ).

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Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.

Змінено вартість окремих платних номерних знаків, а саме:

0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн (тобто 96 000 грн з ПДВ);

чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн (тобто 60 000 грн з ПДВ);

послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 – 50 000 грн (тобто 60 000 грн з ПДВ);

двох послідовних пар однакових цифр – 15 000 грн (тобто 18 000 грн з ПДВ);

з послідовних цифр 0123 та 1234 – 15 000 грн (тобто 18 000 грн з ПДВ);

починаються із двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн (тобто 12 000 грн з ПДВ).

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Зменшено вартість номерних платних знаків із цифрою «6»:

цифр 0006 та 6666 – 10 000 грн (тобто 12 000 грн з ПДВ);

з чотирьох цифр – двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4 000 грн (тобто 5 000 грн з ПДВ);

з чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд – 4 000 грн (тобто 5 000 грн з ПДВ);

Платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безплатними.

Як пояснив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, актуалізація вартості платних номерних знаків відбулася після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія. Менш як за чотири місяці від впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 000 разів.

Наступним кроком, уточнив Богдан Драп’ятий, буде доставлення номерних знаків поштою та надання можливості підприємцям виготовляти номерні знаки на власних виробничих потужностях.