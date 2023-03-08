Номерні знаки з красивими числовими комбінаціями можна буде замовити та оплатити через кабінет водія. Нововведення розпочне діяти з 1 червня 2023 року.

Через три місяці в Україні буде доступне бронювання номерів у режимі онлайн. Так, 3 червня набирає чинності наказ МВС від 17 січня 2023 року №10, у якому передбачається процедура можливості замовити номери у режимі онлайн. Замовити номери онлайн можна буде як платні, так і безкоштовні.

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Забронювати та сплатити за номери можна буде в Електронному кабінеті водія, після чого обраний номер потрібно буде відразу оплатити (якщо йдеться про платний номерний знак). Якщо ж власник авто вибрав собі безкоштовний номер, то його потрібно буде поставити на автомобіль не пізніше 10 днів з моменту вибору номера, що сподобався онлайн.

Поки ця послуга ще не запрацювала, українці мають можливість скористатися наступними послугами від СЦ: