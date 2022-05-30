Водії електрокарів в Україні мають право відмовитись від автономерів, які мають позначення "Z" та "V". Втім, користуватись такими номерами й надалі ніхто не забороняє.

Як відомо, саме ці літери використовують вороги України. Аби не мати нічого спільного з загарбниками, деякі українці змінюють "зелені" номери на авто, які мають літери "Z" та "V".

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Про деталі щодо номерних знаків, які мають окупаційні позначення, розповів начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко. "Наразі зроблено наклад нових номерних знаків із літерами "Y". Це я говорю про номерні знаки, які застосовуються для електротранспорту. Загальна кількість номерних знаків із літерами "Z" та "V" – близько 16 тисяч машин у всій Україні. Прямої заборони на їхнє використання немає. Утім, ми пропонуємо, якщо цього хоче людина, в добровільному порядку звернутися до сервісного центру та замінити їх", - сказав Мойсеєнко.

Начальник Головного сервісного центру МВС також зазначив, що замінити номерний знак, який містить літери "Z" та "V", можуть й власники індивідуального номеру. Мойсеєнко зазначив, що літера "Z" від самого початку означала "Zero emission" (нульовий викид, прим.). Утім, після того, як цю літеру почав використовувати ворог України, й було ухвалено рішення впровадити "Y".

За словами Мойсеєнко, замінити номери з літерами "Z" та "V" можна в будь-якому сервісному центрі, адже тут застосовується принцип екстериторіальності. Вартість цієї послуги становить близько 700 грн.