Водители электрокаров в Украине имеют право отказаться от автономеров, которые имеют обозначения "Z" и "V". Впрочем, пользоваться такими номерами и в дальнейшем никто не запрещает.

Как известно, именно эти буквы используют враги Украины. Чтобы не иметь ничего общего с захватчиками, некоторые украинцы меняют “зеленые” номера на авто, которые имеют буквы “Z” и “V”.

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О деталях относительно номерных знаков, которые имеют оккупационные обозначения, рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко. “Сейчас сделан тираж новых номерных знаков с буквами “Y”. Это я говорю о номерных знаках, которые применяются для электротранспорта. Сейчас общее количество номерных знаков с буквами “Z” и “V” около 16 тысяч машин по всей Украине. Прямого запрета на их использование человек не имеет. Впрочем, мы предлагаем, если этого хочет человек, в добровольном порядке обратиться в сервисный центр и заменить их”, – сказал Мойсеенко.

Начальник Главного сервисного центра МВД также отметил, что заменить номерной знак, который содержит буквы “Z” и “V”, могут и владельцы индивидуального номера. Мойсеенко отметил, что буква “Z” с самого начала означала “Zero emission” (нулевой выброс, прим.). Впрочем, после того, как эту букву стал использовать враг Украины, и было принято решение внедрить “Y”.

По словам Мойсеенко, заменить номера с буквами “Z” и “V” можно в любом сервисном центре, ведь здесь применяется принцип экстерриториальности. Стоимость этой услуги составляет около 700 грн.