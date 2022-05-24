Из-за войны буква "Z" стала символом оккупантов и ее размещение на автомобилях нежелательно.

Ранее латинская "Z" на номерных знаках ассоциировалась с экологичностью (Zero Emisson). Но после начала войны эта буква стала символом агрессии против Украины. Именно поэтому владельцам электромобилей рекомендуют сменить номерные знаки.

Читайте также: Стоит ли покупать электромобиль во время войны?

Два года назад сервисные центры МВД начали выдавать "зеленые" номерные знаки для электрокаров. Выдача номерных знаков для электромобилей, с буквами латинской азбуки, начинающимися с букв "Z" с тех пор стала нормой.

Сейчас по стране передвигаются почти 16 000 электрокаров с такой серией. Их владельцам рекомендуют сменить номера на новые, не содержащие буквы "Z".

"В ближайшее время все сервисные центры МВД будут обеспечены номерными знаками с буквосоединением "YА". Поэтому на дорогах нашей страны будут передвигаться электрокары различных серий", – сказано в сообщении Главный сервисный центр МВД.

По желанию владельца, можно заменить номерной знак на другую комбинацию без использования символов "Z". Для этого необходимо обратиться с транспортным средством в сервисный центр МВД. С собой иметь: