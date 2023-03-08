Номерные знаки с красивыми числовыми комбинациями можно будет заказать и оплатить через водительский кабинет. Нововведение вступит в силу с 1 июня 2023 года.

Через три месяца в Украине будет доступно бронирование номеров в режиме онлайн. Так, 3 июня вступает в силу приказ МВД от 17 января 2023 №10, в котором предусматривается процедура возможности заказать номера в режиме онлайн. Заказать номера онлайн можно как платные, так и бесплатные.

Читайте также: Буквы Z и V на автомобильных номерах: нужно ли менять номерные знаки?

Забронировать и оплатить номера можно будет в Электронном кабинете водителя, после чего выбранный номер нужно будет сразу оплатить (если речь идет о платном номерном знаке). Если же владелец авто выбрал себе бесплатный номер, то его нужно будет поставить на автомобиль не позднее 10 дней с момента выбора понравившегося онлайн.

Пока эта услуга еще не заработала, у украинцев есть возможность воспользоваться следующими услугами от СЦ: