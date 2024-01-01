Номера DI: что это за знаки и как их получить

В последнее время на дорогах появляется немало автомобилей с номерами серии "DI". Такие номерные знаки можно получить, переоформив легковой автомобиль, мотоцикл или мопед через приложение "Дія", если выбрать опцию замены номеров.

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Делается это по желанию покупателя, ведь переоформление через "Дія" позволяет оставить старые номера от предыдущего владельца. Стоимость услуги перерегистрации транспортного средства в "Дії" и в сервисных центрах МВД одинакова - 1105 гривен вместе с бланком свидетельства и номерным знаком. Единственная разница в том, что в случае переоформления через "Дію" нужно будет оплатить услуги почтового оператора по доставке номеров и "техпаспорта". Общая стоимость составит примерно 1500 грн.

В “Дії” можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и налоговый номер участников сделки, а также свидетельство о регистрации авто. Услуга доступна только физическим лицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Переоформление через "Дію" имеет ряд ограничений. Переоформлять можно только одно транспортное средство в год. Это ограничение касается только продавца и связано с тем, что за второй и последующие транспортные средства проданные в течение года нужно платить дополнительный налог. В отношении покупателя таких ограничений нет – через "Дію" можно купить бесконечное количество автомобилей.

Также "Дія" может отказать в переоформлении если последние регистрационные действия с автомобилем были выполнены до 2013 года и сведений об этом транспортном средстве нет в электронном реестре. Кроме того, "Дія" отказывает в оформлении сделки, если обнаружено, что транспортное средство или лицо находятся в розыске. Или же обнаружена ложная информация или расхождения. Также откажет, если в демографическом реестре отсутствует информация относительно зарегистрированного места жительства покупателя или продавца.

Переоформляя автомобиль через "Дію", можно выбрать "красивые" платные комбинации цифр на номерном знаке. Цена таких номеров – от 4 800 до 96 000 гривен. Проверить доступные комбинации можно как непосредственно при переоформлении, так и воспользовавшись функционалом официального сайта Главного сервисного центра МВД.