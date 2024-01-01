У Львові може з'явитись новий знак, який впроваджують в Європі

Ініціатором такого знака для міста виступив голова фракції "Європейська Солідарність" Петро Адамик.

Як ми й писали в травні, мова йде про позначення смуги для спільного використання транспортними засобами.

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Очікується, що ініціатива буде розглянута як частина обговорення вдосконалення дорожньої інфраструктури міста.

Смуги, позначені новим знаком, можуть використовувати:

автомобілі, у яких перебувають щонайменше два пасажири;

громадський транспорт;

таксі;

електромобілі.

Можливо, за новим знаком хочуть замінити смугу для громадського транспорту, адже остання досить часто пустує, в той час, як інша смуга "для усіх" (часто у Львова єдина) заповнена транспортом та створює величезні затори. Якщо на праву смугу, окрім автобусів та маршруток, запустити ще й таксі, електромобілі, заповнені пасажирами легковики, то ліва смуга дещо звільниться. Особливо в години "пік".

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"Це інновація, яка вже довела свою ефективність у Європі. Ми повинні створювати умови для відповідального використання транспорту та зробити Львів сучасним містом мобільності. Такий знак — це крок до екологічнішого та комфортнішого майбутнього для всіх учасників дорожнього руху", – прокоментував своє бачення майбутнього міста Петро Адамик.

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Ініціатива може стати реальною, оскільки Львів активно впроваджує нові підходи до управління транспортним рухом, зокрема програми для зниження транспортного навантаження та оптимізації роботи громадського транспорту.

Очікується, що результати розгляду ініціативи будуть оголошені після відповідного обговорення на сесії міської ради.