Во Львове может появиться новый знак, который внедряют в Европе

Инициатором такого знака для города выступил председатель фракции "Европейская Солидарность" Петр Адамик.

Как мы и писали в мае, речь идет об обозначении полосы для совместного использования транспортными средствами.

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Ожидается, что инициатива будет рассмотрена как часть обсуждения совершенствования дорожной инфраструктуры города.

Полосы, обозначены новым знаком, могут использовать:

автомобили, в которых находятся не менее двух пассажиров;

общественный транспорт;

такси;

электромобили.

Возможно, за этим знаком хотят закрепить полосу для общественного транспорта, ведь последняя довольно часто пустует, в то время, как другая полоса "для всех" (часто во Львове единственная) заполнена транспортом и создает огромные пробки. Если на правую полосу, кроме автобусов и маршруток, запустить еще и такси, электромобили, заполненные пассажирами легковушки, то левая полоса несколько освободится. Особенно в часы "пик".

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"Это инновация, которая уже доказала свою эффективность в Европе. Мы должны создавать условия для ответственного использования транспорта и сделать Львов современным городом мобильности. Такой знак – это шаг к более экологичному и комфортному будущему для всех участников дорожного движения", – прокомментировал свое видение будущего города Петр Адамик.

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Инициатива может стать реальной, поскольку Львов активно внедряет новые подходы к управлению транспортным движением, в частности программы для снижения транспортной нагрузки и оптимизации работы общественного транспорта.

Ожидается, что результаты рассмотрения инициативы будут объявлены после соответствующего обсуждения на сессии городского совета.