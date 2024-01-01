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Во Львове может появиться новый знак, который внедряют в Европе

Недавняя публикация "Авто24" о знаке с белым ромбом во Франции нашла продолжение в Украине: во Львовском городском совете уже задумались над внедрением такого знака в областном центре.
Во Львове могут ввести "французский" ромб на синем фоне - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Оптимизация дорожного движения под современные стандарты древнему городу уже крайне необходима

Валентин Ожго
logo29 ноября, 14:30
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Инициатором такого знака для города выступил председатель фракции "Европейская Солидарность" Петр Адамик.

Как мы и писали в мае, речь идет об обозначении полосы для совместного использования транспортными средствами.

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Ожидается, что инициатива будет рассмотрена как часть обсуждения совершенствования дорожной инфраструктуры города.

Полосы, обозначены новым знаком, могут использовать:

  • автомобили, в которых находятся не менее двух пассажиров;
  • общественный транспорт;
  • такси;
  • электромобили.

Возможно, за этим знаком хотят закрепить полосу для общественного транспорта, ведь последняя довольно часто пустует, в то время, как другая полоса "для всех" (часто во Львове единственная) заполнена транспортом и создает огромные пробки. Если на правую полосу, кроме автобусов и маршруток, запустить еще и такси, электромобили, заполненные пассажирами легковушки, то левая полоса несколько освободится. Особенно в часы "пик".

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"Это инновация, которая уже доказала свою эффективность в Европе. Мы должны создавать условия для ответственного использования транспорта и сделать Львов современным городом мобильности. Такой знак – это шаг к более экологичному и комфортному будущему для всех участников дорожного движения", – прокомментировал свое видение будущего города Петр Адамик.

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Инициатива может стать реальной, поскольку Львов активно внедряет новые подходы к управлению транспортным движением, в частности программы для снижения транспортной нагрузки и оптимизации работы общественного транспорта.

Ожидается, что результаты рассмотрения инициативы будут объявлены после соответствующего обсуждения на сессии городского совета.

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