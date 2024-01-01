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С 1 ноября в Киеве и Днепре убирают все знаки ограничения скорости 80 км/ч

С начала ноября на всех дорогах Киева и Днепра уменьшен скоростной режим до 50 км/ч.
С начала ноября вводится тотальное ограничение скорости 50 км/ч - Auto24

ФОТО: Алексей Белошицкий|

С 1 ноября убирают все знаки ограничения скорости 80 км/ч

Евгений Гудущан
logo31 октября, 08:45
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В соответствии с решениями Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 80 км/ч.

На всех дорогах, даже имеющих три и более полос движения в одном направлении и разделены отбойником, будет действовать ограничение 50 км/ч.

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В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках, а именно:

  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на таких участках:

  • улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков:
  • 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова;
  • от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
  • 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
  • улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");
  • Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • мост Кайдакский.

На улицах и дорогах, где висят камеры контроля скорости, в частности:

  • в Киеве - на Набережном шоссе, 4,
  • в Днепре - на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А,

Камеры будут перенастроены на актуально разрешенную скорость.

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