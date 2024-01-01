С 1 ноября в Киеве и Днепре убирают все знаки ограничения скорости 80 км/ч

ФОТО: Алексей Белошицкий|
С 1 ноября убирают все знаки ограничения скорости 80 км/ч
В соответствии с решениями Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 80 км/ч.
На всех дорогах, даже имеющих три и более полос движения в одном направлении и разделены отбойником, будет действовать ограничение 50 км/ч.
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В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках, а именно:
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).
В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на таких участках:
- улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков:
- 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова;
- от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
- 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
- улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
- шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");
- Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский.
На улицах и дорогах, где висят камеры контроля скорости, в частности:
- в Киеве - на Набережном шоссе, 4,
- в Днепре - на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А,
Камеры будут перенастроены на актуально разрешенную скорость.