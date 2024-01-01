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З 1 листопада у Києві та Дніпрі прибирають усі знаки обмеження швидкості 80 км/год

З початку листопада на усіх дорогах Києва та Дніпра зменшено швидкісний режим до 50 км/год.
З початку листопада вводиться тотальне обмеження швидкості 50 км/год - Auto24

ФОТО: Олексій Білошицький|

З 1 листопада прибирають усі знаки обмеження швидкості 80 км/год

Євген Гудущан
logo31 жовтня, 08:45
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Відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 80 км/год.

На усіх дорогах, навіть тих що мають три та більше смуг руху в одному напрямку та розділені відбійником, діятиме обмеження 50 км/год.

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У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на восьми ділянках, а саме:

  • проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
  • проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:

  • вулиця Набережна Заводська, за винятком таких ділянок:
  • 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова;
  • від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
  • 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
  • вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
  • шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
  • шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");
  • Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
  • міст Центральний;
  • міст Кайдацький.

На вулицях та дорогах, де висять камери контролю швидкості, зокрема:

  • у Києві — на Набережному шосе, 4,
  • у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А,

Камери будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

#Київ #Новини #Автобізнес #Безпека дорожнього руху