З 1 листопада у Києві та Дніпрі прибирають усі знаки обмеження швидкості 80 км/год

ФОТО: Олексій Білошицький|
З 1 листопада прибирають усі знаки обмеження швидкості 80 км/год
Відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 80 км/год.
На усіх дорогах, навіть тих що мають три та більше смуг руху в одному напрямку та розділені відбійником, діятиме обмеження 50 км/год.
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У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на восьми ділянках, а саме:
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
- проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).
У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:
- вулиця Набережна Заводська, за винятком таких ділянок:
- 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова;
- від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
- 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
- вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
- шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
- шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");
- Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький.
На вулицях та дорогах, де висять камери контролю швидкості, зокрема:
- у Києві — на Набережному шосе, 4,
- у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А,
Камери будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість.