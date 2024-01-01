З 1 листопада у Києві та Дніпрі прибирають усі знаки обмеження швидкості 80 км/год

Відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 80 км/год.

На усіх дорогах, навіть тих що мають три та більше смуг руху в одному напрямку та розділені відбійником, діятиме обмеження 50 км/год.

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У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на восьми ділянках, а саме:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:

вулиця Набережна Заводська, за винятком таких ділянок:

200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");

Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

На вулицях та дорогах, де висять камери контролю швидкості, зокрема:

у Києві — на Набережному шосе, 4,

у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А,

Камери будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість.