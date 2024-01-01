Зелена стрілка світлофора у Польщі означає не те, що в Україні

В українських ПДР зелена стрілка вліво на світлофорі багатофункціональна. Вона дозволяє водієві повернути ліворуч або розвернутися. Звісно, якщо розворот не заборонений дорожніми знаками.

Український дорожній знак наказової групи 4.3 “Рух ліворуч” діє аналогічно – транспортним засобам дозволено не лише рух ліворуч, але й розворот. Подібний польський знак дозволяє лише поворот.

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Якщо згідно з українськими ПДР їздити у Польщі, то можна отримати штраф у 500 злотих, що в конвертації буде 5 100 гривень. А все тому, що в наказові сигнали світлофора там закладено інший зміст. Разом з vitrina.pl спробуємо розібратися з основними невідповідностями Правил двох країн.

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Польські правила дещо інші, хоча й не у всьому: спільним є те, коли у світлофорі відсутній силует стрілки. В цьому випадку в обох країнах дозволений будь-який маневр: прямо, праворуч, ліворуч, розворот.

Коли ж на секції світлофора будь-якого кольору намальована стрілка, то на польській дорозі їхати можна лише туди, куди вона спрямована.

Стрілка ліворуч при неправильному маневрі декому обходиться в 500 злотих штрафу. Колаж: Авто24

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Тобто зелена стрілка світлофора, спрямована ліворуч, дає право повертати лише в цей бік. Розвертатися під цим сигналом світлофора заборонено.

Щодо розвороту за сигналом стрілки світлофора, то він можливий, якщо там загориться стрілка вліво та назад. Вона виглядає дещо дивно, ніби лежить на боці.

В Україні на світлофорах такої конфігурації нема – стрілка вліво у нас універсальна, дає дозвіл на поворот вліво і на розворот. Принаймні, до впровадження смарагдового кольору на світлофорах.

Сигнал S3 дозволяє лівий поворот, але розвертатися при цьому не дозволяє. Фото. Гжегож Сковронек

А от розмітка на дорозі діє інакше. Стрілка ліворуч в крайньому лівому ряду дозволяє і розвертатись. А от в середньому – ні. В подібних ситуаціях навіть польські водії плутаються й припускаються помилки, потрапляючи в неприємні ситуації.

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Логіка заборони розвороту у тому, що при цьому гарантується відсутність зіткнення з будь-якими іншими учасниками дорожнього руху у вказаному напрямку – транспортними засобами чи пішоходами.

Ці тонкощі у маневрі на таких сигналах і знаках також варто знати. Колаж: Авто24

Польська версія в комбінації стрілок вліво і назад відповідає змісту української стрілки ліворуч. Колаж: Авто24