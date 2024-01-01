Кому можна їздити без "прав" у Польщі

Відразу варто уточнити, що Польща доволі лояльна у вимогах щодо переліку необхідних документів, котрі повинен мати при собі водій. Якщо вже більш конкретно, то швидше він може не мати те, що в інших країнах є обов’язковим.

Законодавчо з 2020 року прописано, що водієві під час перевірки на дорозі не потрібно мати при собі техпаспорт, страховий поліс або водійське посвідчення. Однак бувають ситуації, коли є ризик отримати штраф за brak dokumentów. Про це та інше нагадує moto.pl.

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В Польщі поліція має доступ до Центрального реєстру транспортних засобів та водіїв CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Це під час перевірки на дорозі дозволяє офіцеру патрульної машини практично миттєво перевірити стан страхування транспортного засобу, наявність у водія посвідчення на право управління транспортним засобом та категорію допуску.

Однак при цьому офіцер поліції з’ясовує перераховані вище ідентифікаційні дані не зі слів водія, а на підставі посвідчення особи, тобто паспорта чи доступ до додатка mObywatel. Саме на підставі цих юридичних документів офіцер має можливість перевірити інформацію.

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У разі відсутності такого документа водія чекає тимчасова зупинка для з’ясування та підтвердження його особи.

У базі даних знайдеться вся інформація про водія, його транспортний засіб. Так що ні "права", ні техпаспорт зі страховкою носити в кишені не обов’язково. Однак це правило стосується не всіх.

Скажімо, необов’язковість мати при собі техпаспорт поширюється лише на автомобілі, зареєстровані в Польщі. Якщо на транспортному засобі іноземні номери, то техпаспорт необхідно мати при собі. У разі його відсутності під час перевірки це у кращому разі обернеться штрафом до 500 злотих, тобто в 5 200 гривень.

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Окрім цього, поліцейський може перевірити комплектацію автомобіля. Перелік обов'язкових предметів короткий, але невиконання цього тягне за собою штрафні санкції.

Якщо вогнегасник схований десь далеко, та ще й під купою речей, то це вже порушення. Він має бути в легкодоступному місці. За відсутність вогнегасника можна отримати штраф у ту саму суму – під 500 злотих.

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Відсутність сигнального трикутника, яким позначається автомобіль у разі вимушеної зупинки через поломку, також може обійтися водієві у штраф від 200 до 500 злотих.