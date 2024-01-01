Кому можно ездить без "прав" в Польше

Сразу стоит уточнить, что Польша довольно лояльна в требованиях относительно перечня необходимых документов, которые должен иметь при себе водитель. Если уж более конкретно, то скорее он может не иметь то, что в других странах является обязательным.

Законодательно с 2020 года прописано, что водителю во время проверки на дороге не нужно иметь при себе техпаспорт, страховой полис или водительское удостоверение. Однако бывают ситуации, когда есть риск получить штраф за brak dokumentów. Об этом и другом напоминает moto.pl.

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В Польше полиция имеет доступ к Центральному реестру транспортных средств и водителей CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Это во время проверки на дороге позволяет офицеру патрульной машины практически мгновенно проверить состояние страхования транспортного средства, наличие у водителя удостоверения на право управления транспортным средством и категорию допуска.

Однако при этом офицер полиции выясняет вышеперечисленные идентификационные данные не со слов водителя, а на основании удостоверения личности, то есть паспорта или доступ к приложению mObywatel. Именно на основании этих юридических документов офицер имеет возможность проверить информацию.

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В случае отсутствия такого документа водителя ждет временная остановка для выяснения и подтверждения его личности.

В базе данных найдется вся информация о водителе, его транспортном средстве. Так что ни "права", ни техпаспорт со страховкой носить в кармане не обязательно. Однако это правило касается не всех.

Скажем, необязательность иметь при себе техпаспорт распространяется только на автомобили, зарегистрированные в Польше. Если на транспортном средстве иностранные номера, то техпаспорт необходимо иметь при себе. В случае его отсутствия во время проверки это в лучшем случае обернется штрафом до 500 злотых, то есть в 5 200 гривен.

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Кроме этого, полицейский может проверить комплектацию автомобиля. Перечень обязательных предметов короткий, но невыполнение этого влечет за собой штрафные санкции.

Если огнетушитель спрятан где-то далеко, и еще и под кучей вещей, то это уже нарушение. Он должен быть в легкодоступном месте. За отсутствие огнетушителя можно получить штраф в ту же сумму – под 500 злотых.

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Отсутствие сигнального треугольника, которым обозначается автомобиль в случае вынужденной остановки из-за поломки, также может обойтись водителю в штраф от 200 до 500 злотых.