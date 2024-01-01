В польской столице создают 3D-карту, лучше Street View от Google

Спецмашина с инновационной аппаратурой будет ходить по городу в течение нескольких недель. За это время операторы сфотографируют и отсканируют 800 км дорог, находящихся в юрисдикции ZDM. Кроме этого, в кадр попадет прилегающая территория на расстоянии до 21 метра от края проезжей части.

Все отснятые снимки и сканы будут использованы в создании ортофотокарты и трехмерной модели уличной сети и прилегающих дорог. На изображениях будет видно каждую неровность, ямку, можно будет даже отследить стоки воды, с большой точностью измерить любой придорожный объект, не говоря уже об обнаружении незаконной рекламы или вывески над дорогой.

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Несмотря на критику о бесполезной трате средств, мол, уже существует Street View от Google, в ZDM придерживаются другого мнения. Дело в том, что здесь будет несколько иной смысл создаваемого сервиса.

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Во-первых, Street View – это обычные сферические фотографии стандартного качества. Часто снимки отдельных дорог уже не актуальны. Также бывают разрывы между фотографиями. Этого не скажешь о снимках новой ортофотокарты в разрешении, что позволяет прочитать 5-сантиметровые по высоте надписи с расстояния 15 м.

Все 800 км дорог будут сфотографированы в определенное время. Благодаря этому получится актуальное изображение всех улиц. Расстояние между последовательными снимками не будет превышать 5 м. Кроме того, каждая фотография будет связана с географическими координатами с точностью до 10 см.

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Дороги также будут просканированы в трех измерениях, что позволит создать так называемые облака точек. Благодаря этому специалисты ZDM получат точное воспроизведение не только улиц и проезжей части, но и всех засканированных объектов с точностью до 2 см.



Новый сервис будет иметь пространственные данные всех элементов дороги – длина, высота, глубина, которые дорожная служба сможет использовать в работе. Специальный алгоритм распознает любые объекты, в т.ч. дорожные знаки и горизонтальную разметку, столбы, светофоры, технические ящики, а также рекламу и другие объекты, расположены на дороге.

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Обнаруженные объекты будут дополнительно подсвечены, а при нажатии на них будут отображаться подробные данные о них. Каждый из этих объектов соответствующим образом описан – алгоритм, например, распознает содержание дорожного знака. Отсюда уже и рукой подать до проверки, какая реклама функционирует без разрешения.

Такая модель значительно облегчает также проектирование, сокращая время, необходимый инвентаризации текущего состояния. Модель также позволит быстро проверить поперечный профиль дороги, включая высоту бордюра, уклон и направление стока воды или неровности покрытия.

Тестовые замеры благодаря ортофотокарте показали больше недостатков на дорожном полотне, чем это обнаруживал обычный специалист.

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"Во время пилотных проектов, которые проводили перед объявлением тендера на создание ортофотокарты, мы убедились, что такая инновация может значительно упростить нашу работу. Начали с несоответствий на дорогах. Оказалось, что за один проезд можно обнаружить в 10 раз больше повреждений, чем это определяет обычный патруль", – отмечают специалисты ZDM.

Теперь в Варшаве ожидают ортофотокарту, которую вскоре создаст выбранный на тендере польско-голландский консорциум, чье предложение составило 1,2 млн злотых, то есть 12,4 млн гривен.

Фото: zdm.waw.pl